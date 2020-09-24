Губернаторы прошли «крещение коронавирусом»

Президент РФ Владимир Путин в Ново-Огарево во время встречи в режиме видеоконференции с главами регионов РФ, избранными в ходе региональных выборов в единый день голосования. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин в общении с 18 избранными губернаторами в Единый день голосования затронул самые главные темы, которые волнуют сегодня большинство граждан страны: соцобеспечение, здоровье на фоне пандемии, жилье...

Вот как прокомментировали итоги этого совещание эксперты.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод считает, что глава государства не зря подчеркнул то, что итоги выборов — не индульгенция на годы вперед.

- Путин призвал новых губернаторов, поздравив их с избранием, «вкалывать с предельной самоотдачей». Такие итоги выборов — это аванс?

- Победа временно исполняющих обязанности на губернаторских выборах — это прежде всего результат ясности, прочности и понятности нашей избирательной системы, интенсивной работы самих кандидатов и их команд. И действенности системы общественного контроля, которая следит за тем, чтобы не было фальсификаций и применения административного ресурса. Если сравнивать эти выборы с предыдущими, то видно: стала больше конкурентность. Кандидатов стало больше. Причем от разных партий. Это и заслуга нашего избирателя, который сделал выбор в пользу именно этих кандидатов. На основании того, что они взяли быка за рога и сразу включились в активное решение застарелых задач: это и дороги, и ветхий жилой фонд, и социальные проекты. Будучи в республики Коми, я встречался с тогда еще врио главы республики Владимиром Уйбой. Он практически не вылезал из районов всего субъекта. Очень глубоко погружался в эти проблемы. И я видел, что его искренне беспокоила запущенность этих проблем. Люди увидели, что именно эти кандидаты выделяются среди других. И избиратель сделал выбор в их пользу.

- Те, кто победил в регионах, опирались на технологию или на конкретный опыт?

- Это технология конкретных дел. У них не было никакого дешевого популизма, маниловщины какой-то. Они погружались в конкретные проблемы, волнующие всех и каждого.

- Президент обратил особое внимание на меры по борьбе с пандемией.

- Не думаю, что этой осенью и зимой вернуться резкие ограничения. Мы видим, что ситуация удерживается под контролем. Появились и вакцины, и препараты. И люди видят реальную заботу о них. Кроме целевой финансовой поддержки в регионах были созданы новые больничные места. Улучшилась диагностика. Не думаю, что будут вспышки пандемии — и сопровождающие их протесты против ограничительных мер. Ведь люди видят, что в этой сложной ситуации президент и губернаторы на местах уделяют повышенное внимание социальной защите людей, бизнеса, экономики в целом. Брошенных без внимания регионов просто нет. Ситуация мониторится из Москвы постоянно.

А вот что думает политолог и политконсультант Алена Август.

- «Стоит только расслабиться, и ситуация может поменяться — заявил Путин по поводу эпидемиологической ситуации. Вряд ли он хотел напугать губернаторов.

- Губернаторы «крещение коронавирусом» прошли. Нет, конечно, возможная «вторая волна» пугает всех. В СМИ и в соцсетях панические настроения прорываются, но специалисты настроены более трезво. Переживания больше связаны не с болезнью, а с экономическими последствиями. Губернаторы понимают: люди уже гораздо более строже и серьезнее относятся к принимаемым мерам, и что реагировать надо быстро. И губернаторы на видеоконференции с Путиным отвечали достаточно четко — у них уже есть рабочие инструменты, которые весной были отработаны. Есть модель реакций на различное развитие ситуации. И история более позитивна, чем минувшей весной.

- Путин сдержанно оценил итоги выборов и предложил работать дальше...

- Мы не можем превращать выборы и их итоги в карнавал. Да, результаты хорошие. Я особенно рада за выпускников Школы госуправления. Многие из них прошли и через «Лидеры России». И это нормально. Их же готовили к такой работе. И это нормально, что они победили. Почему должна быть какая-то бурная радость? Мне понравился деловой подход главы государства. Выиграли, отметили, все — работа пошла. Это трудовые будни, тут проблем много, пахать надо. Устраивать шоу из победы людей, которые победили аргументировано - это лишнее. Чересчур эмоциональная радость может быть даже принижает результат.

Кстати, хорошо, что есть организации, которые оперативно проверяли фейки — и большинство оказалось чушью.

В ТЕМУ

«Иначе так полыхнет, что мало не покажется»: Путин отправил губернаторов на борьбу со «второй волной» коронавируса

Президент встретился с избранными главами регионов и посоветовал им постоянно слышать людей (подробности)