Осенний гид по уходу за кожей: пилинг дома, чистка в салоне и другие советы от бьюти-блогеров Дзена

Наша кожа тоже подвержена сезонным изменениям. Сухой воздух, недостаток увлажнения, авитаминоз и другие факторы отрицательно сказываются на внешнем виде. Как ухаживать за кожей правильно, какие ритуалы красоты следует добавить в домашнюю бьюти-рутину и можно ли сделать безупречный макияж даже за 5 минут до выхода на работу или свидание. Авторы популярных каналов про красоту в Яндекс.Дзене поделились своими советами и находками, которые помогут подготовить кожу к наступлению холодов.

ОСЕННИЙ УХОД: КИСЛОТЫ, ПИЛИНГИ И ЧТО ЕЩЕ?

С приходом холодов и наступлением отопительного сезона меняется не только наш гардероб, но и уход за кожей. Просторы интернета пестрят разными советами: кто-то говорит о дополнительном увлажнении кожи маслами, а кто-то рекомендует использовать домашние скрабы из абрикосовых косточек и столового масла. Но все-таки, как ухаживать за кожей осенью правильно?

К примеру, Оксана Полякова, автор канала «ПолезНЯШКА» в Яндекс.Дзене, признается, что в сентябре каждого года у нее начинается сезон кислот. «Кислотные пилинги и тоники способствуют регенерации, прекрасно справляются с шелушениями, делают кожу сияющей, свежей, ровной – и все это не хуже, не сложнее и не дороже, чем поход к профессионалу», – говорит блогер.

Оксана Полякова, автор канала в Дзене «ПолезНЯШКА»

Однако, по словам Оксаны, в домашних условиях устраивать кислотные вечеринки стоит предельно аккуратно – лучшие лайфхаки по обновлению кожи дома девушка собрала в отдельный топ.

Лена Юлкина, бьюти-гуру и ведущая одноименного канала в Яндекс.Дзене, тоже рекомендует включение пилингов в осеннюю бьюти-рутину, но в то же время напоминает, что не нужно нагружать кожу тем, в чем она не нуждается.

«Что касается моей кожи, то ночью она страдает от пересушенного воздуха центрального отопления, поэтому я предпочитаю те кремы и маски, которые меня будут защищать как можно дольше. А вот если вы живете во влажном климате, а утром просыпаетесь с жирной кожей лица, то лучше перед сном выбирать невесомое увлажнение. Поэтому выбор крема очень индивидуален и зависит от потребностей именно вашей кожи», – считает Лена.

Лена Юлкина, автор одноименного канала в Дзене

У Тани Спицыной, которая ведет канал «Бьюти-общежитие» в Яндекс.Дзене, есть парочка своих советов по осеннему увлажнению.

«Именно осенью я включаю в свой уход масла. Добавляю пару капель в порцию базового увлажняющего крема, чтобы сделать его чуточку питательнее», – говорит ведущая.

Любимым маслом для питания кожи Таня называет масло шиповника, богатое антиоксидантами и жирными кислотами. Какие еще средства стоит использовать, можно посмотреть здесь – сезонному уходу девушка посвятила отдельный материал.

САЛОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРОТИВ ДОМАШНЕГО УХОДА: КТО КОГО?

Перед тем как встать перед подобным выбором, давайте последуем правилу Тани Спицыной: уход за лицом – это удовольствие! И неважно, говорим мы про домашний уход или салонный.

Таня Спицына, автор канала в Дзене «Бьюти-общежитие»

По мнению ведущей канала «Бьюти-общежитие» в Дзене, домашний уход держится на трех больших китах:

• мягкое очищение утром и вечером;

• увлажнение (оно необходимо даже жирной коже);

• защита от солнца.

Стоит ли пытаться разнообразить базовый уход какими-нибудь народными средствами: кефирные маски, скраб из овсянки?

Автор канала «ПолезНЯШКА» настроена скорее скептически: «Давайте смотреть на вещи объективно: то, что стоит 3 копейки, вряд ли сравнится по эффективности с тем, что стоит 30 тысяч рублей (хоть и хотелось бы в это верить)». А чтобы точно не совершить ошибок в домашнем уходе – лучше прочитайте отдельную статью Оксаны, посвященную тем самым народным советам, которые могут оказаться опасными для кожи.

Более того, без некоторых салонных процедур все-таки сложно обойтись, считает Валерия Матвеева, автор канала «Бьюти-Подружка Лера» в Яндекс.Дзене.

Валерия Матвеева, автор канала в Дзене «Бьюти-Подружка Лера»

К таким, например, относятся профессиональные чистки. «У нас такая экология, что даже с самым идеальным питанием и уходом все равно бывают высыпания, иногда явные, а иногда – под кожей, и без помощи профессионала это никак не решить», – говорит Валерия. В этой статье девушка делится своей историей, почему иногда действительно не стоит пренебрегать походом к профессионалам бьюти-индустрии.

ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ: ВРЕДЕН ДЛЯ КОЖИ ИЛИ НЕТ?

С юношеского возраста в сознании многих из нас закрепилось: тональный крем – это все равно, что кожа, которая не дышит. Отсюда мы получаем закупорку пор, а дальше и до первых признаков акне недалеко.

Правда ли, что тональник по-прежнему остается одним из самых вредных косметических продуктов для нашей кожи?

«Сейчас тональные кремы не вредят коже, а наоборот имеют в составе ухаживающие и защищающие компоненты. Коже вредит неправильный демакияж, если вы плохо смыли косметику, то она будет забивать поры. Так что тональной основы не стоит бояться, и ее можно наносить каждый день», – рассказывает Ksesha Mel, бьюти-эксперт и автор одноименного канала в Яндекс.Дзене. О том, как правильно делать демакияж, чтобы избежать проблем с кожей, девушка сняла подробное видео.

Ksesha Mel, автор одноименного канала в Дзене

Хорошо, тональный крем – это не вредно. Однако как выбрать крем правильно и с учетом потребностей именно вашей кожи?

Оценить текстуру

«Для сухой кожи лучше всего отказаться от «глухих» матовых основ в пользу увлажняющих флюидов. Для жирной кожи отличным вариантом будет тональная основа с быстрой фиксацией», – вот такая простая и понятная инструкция есть у Анастасии Заруцкой, ведущей канала «Бьюти без правил» в Яндекс.Дзене. Настя также знает пару лайфхаков, как наносить тональную основу так, чтобы не было видно границ, – подробно в этом материале.

Анастасия Заруцкая, автор канала в Дзене «Бьюти без правил»

Для жирной кожи, кстати говоря, идеальным решением станут кушоны – корейские аналоги классических тональных кремов. «Кушоны пропускают выделения кожи через себя. Поэтому, если вы нанесли на кожу лица именно кушон, то всегда сможете снять жирный блеск и обновить макияж», – добавляет Лена Юлкина. О правилах макияжа для жирной кожи у Лены есть отдельная статья.

Выбрать оттенок

При выборе оттенка оцените его цветовую гамму, посмотрите, как он выглядит на свету, а потом сопоставьте его со своей внешностью.

Также можно ориентироваться на цвет по периметру лица и шеи, советует Ksesha Mel.

Протестировать на коже

При тестировании средства в магазине не скромничайте, тестируйте его по полной программе, как рекомендует блогер Валерия Матвеева.

«Советую всю косметику пробовать на себе и наносить на лицо, особенно продукты с тональным эффектом. Очень часто слышу, что покупают тональный крем совсем не того оттенка, а при общении узнаю, что он идеально подходил цвету кистей или просто красивый оттенок в тюбике... Не надо так!» – говорит ведущая канала «Бьюти-Подружка Лера».

БЕЗУПРЕЧНЫЙ МАКИЯЖ: 4 ГЛАВНЫХ ПРАВИЛА

По мнению создательницы канала «Бьюти без правил» Анастасии Заруцкой, если соблюсти эти 4 правила, то даже легкий макияж без смоки-айс и ярких губ будет выглядеть эффектно.

1. Подготовьте кожу перед нанесением макияжа: если есть шелушения, то используйте пилинг-пады или скатки, они уберут омертвевшие клетки, сделают кожу гладкой. Также не забудьте про увлажнение: косметические масла, сыворотки с лифтинг-эффектом – они помогут сделать кожу гладкой и ровной, подготовив ее таким образом к нанесению тонального крема.

2. Подберите тональный крем, который подходит именно вам: ориентируйтесь на ваш тип кожи и воспользуйтесь нашей инструкцией выше.

3. Вспомните про румяна: мало кто знает, что румяна можно и нужно наносить не только на яблочки щечек, но и добавлять небольшое количество продукта в растушевку макияжа глаз – это не только сделает образ завершенным, но придаст легкой свежести.

4. Подчеркните брови естественным образом: для безупречного макияжа бровей следует выбирать продукты, которые соответствуют тени от волосков под бровью. В таком случае макияж будет выглядеть более естественно.

БЕЗУПРЕЧНО, НО БЫСТРО: ЭКСПРЕСС-МАКИЯЖ ЗА 5 МИНУТ ДО ВЫХОДА

Неожиданное свидание после работы или послеобеденная чашечка кофе с деловым партнером? Если нет времени на подготовку, а выходить уже через считаные минуты, то самое время вспомнить про красную помаду и еще парочку средств из вашей косметички, которые быстро превратят вас из уставшей девушки в свежую и сияющую диву, – осталось лишь посмотреть видеоинструкцию у Ksesha Mel.