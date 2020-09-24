Режиссер «Стрельцова» Илья Учитель: То, что Стрельцов пострадал из-за романа с дочерью Фурцевой - бред!

Фильм Ильи Учителя о взлетах и падениях легендарного футболиста Эдуарда Стрельцова Фото: кадр из фильма.

24 сентября в широкий прокат вышла картина «Стрельцов», еще до появления на экранах вызвавшая ожесточенные споры. Не всем понравилось авторская трактовка фактов биографии великого советского футболиста Эдуарда Стрельцова, обвиненного в изнасиловании и проведшего несколько лет за решеткой. Картина стала второй режиссерской работой 28-летнего Ильи Учителя, сына авторы "Матильды" и "Прогулки" Алексея Учителя.

Режиссер Илья Учитель Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Почему вы решили снять фильм про Стрельцова?

- Я с детства болею футболом, поэтому задумка создать фильм об этом человеке появилась достаточно давно. Помню, когда еще был маленьким, мы с дедушкой часто ходили на матчи, и он много мне рассказывал про легендарного Стрельцова из «Торпедо». Когда я стал постарше, то всерьез заинтересовался этой личностью, его историей и судьбой. Из всего этого и родился наш фильм.

- Вокруг уголовного дела Стрельцова до сих пор витает множество легенд и загадок. Ходили даже слухи, что злоключениям футболиста способствовала членом Президиума ЦК КПСС и будущий министр культуры Екатерина Фурцева - якобы именно она, взбешенная романом Эдуарда со своей дочерью, приложила руку к пресловутому обвинению в изнасиловании...

- В нашем фильме мы не делаем упор на факте изнасилования, которого на самом деле не было. Это одна из составляющих, но не основная деталь сюжета. В тот злополучный день еще двоих футболистов, помимо Стрельцова, обвинили в изнасиловании. Два других заявления были почти сразу отозваны, а девушка, из-за которой посадили Стрельцова, от своего заявления отказываться не стала. Сказала, что прощает его. Но это не освободило футболиста от уголовной ответственности.

А история с Фурцевой – это миф. Когда мы работали над сценарием, то общались с Александром Нилиным, который написал биографию Стрельцова. Он тоже считает, что это все бред - как минимум потому, что дочери Фурцевой, которая якобы безответно влюбилась в футболиста, на тот момент было 12 лет.

Вокруг уголовного дела Стрельцова до сих пор витает множество легенд и загадок. Фото: кадр из фильма

- Фильм, наверное, потребовал серьезных финансовых затрат?

- Безусловно! Но счастливый случай нас свел с Романом Авдеевым, владельцем футбольного клуба «Торпедо» и стадиона имени Стрельцова. Он помог нам с финансированием и предоставил возможность организовать съемки на стадионе. Правда, когда играл сам Стрельцов, этой футбольной арены еще не существовало. Вообще в фильме присутствуют не только российские стадионы, такие как «Лужники» и «Динамо», но и зарубежные. Так, можно увидеть стадион в Мельбурне, где проходила Олимпиада 1956 года, и арену в Лейпциге, куда Стрельцов не попал, потому что отбывал тюремный срок. Мы использовали огромный хромакей (зеленый экран, применяемый на съемках - Ред.) – наверное, самый большой в России. На него впоследствии и наложили изображения всех этих стадионов.

Роль Стрельцова исполнил Александр Петров Фото: кадр из фильма

- Почему на главную роль выбрали именно Александра Петрова?

- На роль пробовалось много известных артистов, но выбор мы остановили на Александре. Правда, ему три месяца пришлось ходить к нам на кастинги. Помимо того, что он блестящий актер, он еще занимался в детстве футболом, поэтому с мячом умеет обращаться. Для съемок он специально посещал тренировки и приводил себя в форму.

- У него в фильме были дублеры?

- Да, но в основном для общих планов. В съемках участвовали реальные футболисты. Совместно с профессиональными артистами они играли футболистов из «Торпедо» и сборной СССР. Были бессчетные тренировки, репетиции, прогоны - все заново учились играть в футбол.

Реальный Александр Стрельцов (справа) Фото: ТАСС

- Почему в российском кино сегодня присутствует большой интерес к жанру спортивной драмы? Неслучайно же "выстрелили" «Легенда №17» и «Движение вверх»...

- Все спортивные фильмы повествуют о командном духе, больших спортивных достижениях наших сборных и людям приятно об этом вспоминать, тем более в наше время таких побед уже меньше. Но наш фильм принципиально отличается от названных вами картин. Стрельцов – это прежде всего личная история, спорт в ней – только одна из составляющих. Это драма о возвращении человека в спорт, история о настоящем чемпионе, которого ничего не сломало.

Эдуард Стрельцов стал легендой отечественного футбола Фото: кадр из фильма.

МНЕНИЕ

Андрей ВДОВИН

Стрельцовская казнь: Что не покажут в фильме про легенду "Торпедо"

В четверг страна пойдет на еще одну картину-сказку про футбол. Но приготовьтесь: в ней будет очень мало реальности, считает наш колумнист Андрей Вдовин (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фильм «Стрельцов»: Опять халтура. А еще робкий Лев Яшин, голый Брежнев и водевильные злодеи

Хорошего кино про 50-е снова не получилось. Время титанов оказалось нам не по зубам (подробности)