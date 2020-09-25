Кто в столице пытается захватить сети связи внутри домов?

28 сентября в Девятом арбитражном апелляционном суде Москвы состоятся слушания по нестандартной жалобе компании «Ростелеком». Разбирательства предстоят необычные для современной юридической практики. Касающиеся некоего «пересмотра» приватизации, но не ваучерной (начала 1990 годов), а практически современной.

ПРИВАТИЗИРОВАЛИ, А ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕ МОГУТ

Предметом судебного разбирательства является требование «Ростелекома» к «Мосгортелесети» прекратить незаконное использование домовых распределительных сетей (ДРС) в многоквартирных домах. Собственником этих сетей является «Ростелеком», оказывающий с 2013 года услуги кабельного вещания телевизионного сигнала. Однако, в таких районах Москвы, как Лианозово, Коптево, Чертаново и Вишняки примерно с 2018 года «Мосгортелесеть» при содействии ряда управляющих компаний начала использовать принадлежащую провайдеру инфраструктуру связи. Для этого «Мосгортелесеть» заключила с управляющими компаниями договоры о техническом обслуживании принадлежащей «Ростелекому» сети.

В свою очередь, управляющие компании заявляют о присвоении самой сети кабельного телевидения жильцами на основании решения общего собрания собственников. По Жилищному Кодексу РФ сети жизнеобеспечения, например, сети водоотведения, водоснабжения, электрические сети, и правда, принадлежат жильцам. Только данные положения ЖК не распространяются на инфраструктуру связи.

СВЯЗЬ - ЭТО НЕ ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО

За разъяснениями мы обратились к заместителю директора макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Александру Святцу:

«Телевизионный сигнал в квартиры районов Москвы, о которых идёт речь, поступает по сети нашей компании через домовую распределительную сеть. Услуги оказываются на основании договоров, заключённых в соответствии с ФЗ № 126-ФЗ «О связи» и «Правилами оказания услуг для целей телевизионного вещания и (или) радиовещания». Что происходит после подмены настоящего собственника, то есть, нашей компании, сторонней организацией – «Мосгортелесеть»? «Мосгортелесеть» техническое обслуживание сети производить не может и не должна, так как это не их имущество. «Ростелеком», как собственник, продолжает обслуживать свои сети».

Для цивилизованного решения проблем «Ростелеком» обратился в суд. Вот как объяснил ситуацию заместитель директора макрорегионального филиала — директор по правовому обеспечению МРФ «Центр» компании «Ростелеком» Дмитрий Пархоменко:

«В 2013 году компания «Мостелеком», которой принадлежали ДРС, присоединилась к «Ростелекому». Все права и обязанности от «Мостелекома» перешли к нашей компании как правопреемнику. На основании этих сделок сети находятся в собственности «Ростелекома», что подтверждают Минсвязи (сейчас Минцифры) и Департамент информационных технологий Москвы. «Антенна» является услугой связи и регламентируется не жилищным законодательством, а законом «О связи»».

Отметим, что в подобной ситуации оказался не только «Ростелеком», но и другие провайдеры - собственники ДРС.

Независимые юристы приходят к такому же выводу.

«Ситуация эта выглядит так: деятельность по оказанию услуг связи неверно смешивать с техническим обслуживанием, - отметил управляющий партнер коллегии адвокатов «Муранов, Черняков и партнеры» Дмитрий Черняков. - В отношении же решений общих собраний жильцов важно понимать, что приобретение права собственности не может опираться на простое провозглашение. Я имею в виду, что должны быть законные основания для приобретения этого права. И уж точно у общих собраний нет полномочий подменять жильцов при заключении ими договоров на оказание услуг связи. Поэтому жалобы жильцов мне понятны».

Часть жильцов, осознающих неправомерность ситуации, уже обратилась в Администрацию Президента РФ с просьбой помочь разобраться в ситуации.

ДОКУМЕНТЫ НА ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

Нам удалось собрать информацию по правоустанавливающим документам. Изначально домовые распределительные сети в составе городских сетей кабельного вещания принадлежали городу Москве. Они были построены в советский период за счет бюджета города. Это было государственное имущество, жильцам ни в советский период, ни позднее не передавались. Город приобрел право собственности на эти сети в 1991 г. по Решению президиума Моссовета и Исполкома Моссовета от 1 апреля 1991 г. № 79-676 «О мерах по проведению разграничения собственности на нежилые помещения в г. Москве»,

Решению Московского городского Совета народных депутатов от 6 июня 1991 г. «О собственности г. Москвы».

Позднее Москва передала эти сети (Постановление Правительства Москвы от 05.07.1994 №558) на баланс государственного предприятия «Московское кабельное телевидение».

В 1997 году Распоряжением Мэра Москвы №409-РМ государственное предприятие «Московское кабельное телевидение» было реорганизовано в государственное ОАО «Мостелеком», что подтверждается письмом Правительства города Москвы в лице Департамента информационных технологий города Москвы.