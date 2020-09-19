Забайкалье получило 39 млн рублей для решения проблемы с безработицей

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Для снижения напряженности на тынке труда в Забайкальском крае регионы переданы средства в размере 39 миллионов рублей. Эти деньги будут направлены на компенсацию оплаты труда некоторым категориям населения. Об этом сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения региона.

«На снижение напряженности на рынке труда Забайкальский край получил средства в размере 39 миллионов рублей. Они будут направлены на возмещение расходов по оплате труда сотрудников, направленных на временные работы, и безработных граждан, задействованных в общественных работах», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что большая часть этой суммы – более 30 миллионов рублей – будет направлена на оплату труда забайкальцев, которые будут трудоустроены для выполнения общественных работ. Благодаря программе поддержки работу смогут получить порядка 500 местных жителей. Всем им предложат на ближайшие три месяца работу в различных областях: строительство, ЖКХ, торговля, транспорт, и в других сферах.

«Граждане будут задействованы на благоустройстве территорий, подсобной работе в тепличных хозяйствах, ремонте помещений, дорожных работах, в бытовом обслуживании», - объяснили в министерстве.

Краевые власти говорились уже более чем с 60 местными предприятиями о трудоустройстве населения на временные позиции.

«В настоящее время достигнута договоренность с более чем 60 организациями об участии более 500 забайкальцев в общественных работах и такого же количества граждан, находящихся под риском увольнения, во временных работах. Сейчас завершаем организационную работу по заключению договоров с участниками мероприятий. Жители края уже приступили к работам в сентябре», - рассказала заместитель министра труда и социальной защиты населения Забайкальского края Елена Шаманская.

Сообщается, что организации – участники программы по снижению уровня безработицы в Забайкалье получат субсидию на частичную оплату труда каждого работника, задействованного в мероприятиях. Средний размер компенсации на сотрудника в среднем составит почти 20 тысяч рублей.

Согласно прогнозам, такие меры позволят поддержать предприятия, а также временно обеспечить работой более 80 тысяч человек по всей стране.