Сохранить многовековую культуру

Представители всех народов приехали в столицу, чтобы отметить юбилей организации. Фото: Ольга ЛОБАЧЕВА

24 сентября в московском Музее Победы прошло торжественное мероприятие, посвящённое празднованию 30-летия Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. 41 этнос из 28 регионов страны — таков сегодня состав Ассоциации.

Представители всех народов приехали в столицу, чтобы отметить юбилей организации. Зал, где проходило мероприятие, утонул в многообразии национальных костюмов – тонкая расшитая замша, меха, яркие украшения из бисера и бусин.

В день рождения Ассоциации не обошлось и без подарков: старейшины и ветераны Ассоциации на торжественной церемонии награждения получили почётные грамоты в благодарность за развитие объединения, а представители регионов в свою очередь вручили памятные сувениры президенту Ассоциации Григорию Ледкову. Правительство РФ, Госдума, Совет Федерации и другие ведомства также присоединились к поздравлениям организации с юбилеем.

Григорий Ледков. Фото: Ольга ЛОБАЧЕВА

Ассоциация коренных малочисленных народов – это первая общественная организация в истории России, рассказал руководитель организации. 30 лет назад её создали активные представители интеллигенции родом из северных регионов СССР.

«Ради чего было изначально это движение создано – сохранение традиционной жизни, традиционных отраслей, национальных культур малочисленных народов», – пояснил Григорий Ледков. – «Наша задача – эту уникальную культуру, эти вековые традиции сохранить для будущих потомков».

Фото: Ольга ЛОБАЧЕВА

Михаил Кривошапкин, председатель молодежного совета Ассоциации коренных малочисленных народов Республики Саха (Якутия), подтвердил, что вопросы сохранения обычаев и культуры малочисленных народов волнуют не только старшее поколение:

«Я родился в маленьком северном селе, по национальности я эвен, в детстве со мной всегда разговаривали на эвенском языке. Потом я узнал, что есть более крупные народы, что мой народ находится под угрозой исчезновения. У меня появилось желание, чтобы у всех моих сородичей было чувство национального самосознания», – отметил Михаил.

Своё приветствие участникам события направил президент России Владимир Путин. «Благодаря созидательной, творческой деятельности ассоциации, её конструктивному взаимодействию с органами власти, была проделана большая, востребованная работа», – подчеркнул глава государства. Президент также отметил, что деятельность организации способствовала сохранению самобытных обычаев и привычного уклада жизни малых народов.

Зал, где проходило мероприятие, утонул в многообразии национальных костюмов. Фото: Ольга ЛОБАЧЕВА

Сегодня для защиты прав коренных малочисленных народов России ведётся работа на региональном и федеральном уровнях. Замглавы администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов на торжественной церемонии отметил, что принято уже более тысячи нормативных правовых актов, реализующих права коренных малочисленных народов.

Поддерживает национальную политику в вопросах сохранения и развития этносов и крупный бизнес в России. «Для нас это очень важно», – отметил вице-президент компании «Норникель» Андрей Грачёв. – «Наша компания на протяжении всего своего существования очень плотно работает с населением, потому что мы понимаем, что мы – горняки, металлурги – воздействуем на природу. И потому нам диалог с коренными малочисленными народами Севера просто необходим».

Вице-президент компании «Норникель» Андрей Грачёв. Фото: Ольга ЛОБАЧЕВА

Большая часть коренных народов проживает в непростых климатических условиях, однако, несмотря на сложности, они продолжают заниматься традиционными видами хозяйственной деятельности – оленеводством, охотой, рыбалкой, производят уникальные товары, сохраняют и развивают народное творчество. Многонациональность и разнообразие культур в России – ценность, которую уже 30 лет бережёт Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Представители организации верят, что с поддержкой государственных и частных структур смогут сохранить свой быт и культуру в течение многих лет.