Правительство расширило ТОР «Забайкалье» под двух новых инвесторов

Премьер-министр России Михаил Мишустин. Автор фото: Александр АСТАФЬЕВ/POOL/ТАСС

Границы территории опережающего развития «Забайкалье» решено было расширить для реализации двух новых инвестиционных проектов. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление федерального правительства.

Помимо этого постановление устанавливает и новые виды деятельности на территории «Забайкалье». Это также связано с проектами двух будущих резидентов ТОР. Об этом сообщили в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«Приняты поправки в постановление правительства РФ о создании территории опережающего развития «Забайкалье» в Забайкальском крае, что позволит реализовать в рамках режима ТОР два новых проекта объемом частных инвестиций свыше 48 миллионов рублей и создать 220 рабочих мест», - говорится в сообщении ведомства.

Один из потенциальных инвесторов – компания «Международный терминал Забайкальск» – планирует оборудовать универсальный комплекс для перевалки и хранения грузов, нефтепродуктов и сжиженного газа в танк-контейнерах.

«Наш проект направлен на развитие транспортной инфраструктуры погранперехода Забайкальск – Маньчжурия. Статус резидента ТОР — это благоприятные условия для развития бизнеса и огромный ресурс, который дает инвестору существенные преимущества. На наш взгляд, развитие российско-китайского пункта пропуска будет способствовать включению Транссибирской магистрали в число маршрутов так называемого экономического пояса Шелковый путь, связывающего страны Азии и Европы», - рассказал генеральный директор ООО «Международный терминал Забайкальск» Георгий Чертков.

Другой будущий резидент намерен использовать списанные и негодные рельсы для изготовления помольных шаров и лопат, необходимых для промышленных предприятий и хозяйств. Проектная мощность компании ООО «Тормет» рассчитана на ежемесячный выпуск 230 тысяч лопат и 152 тонн помольных шаров.

Общий объем инвестиций от этих двух проектов составит около 71,2 миллиона рублей. Также ожидается, что в регионе появится более 140 новых рабочих мест.

Напомним, создание территории опережающего развития в Забайкальском крае стало возможным благодаря поручению президента России Владимира Путина об интеграции региона в Дальневосточный федеральный округ. В результате, ТОР «Забайкалье» начала свое существование с августа 2019 года. За год инвесторы уже вложили в нее порядка 19 млрд рублей.