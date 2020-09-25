"Бавария" спорила с "Севильей" за звание лучшей команды Европы. Фото: REUTERS

В четверг, 24 сентября, в Будапеште открывали по-настоящему европейский футбольный сезон. Два лучших клуба прошлого сезона - "Севилья" (победитель Лиги Европы) и "Бавария" (победитель Лиги Чемпионов) спорли за победу в Суперкубке Европы. Этот поединок в столице Венгрии прошел при особой атмосфере, потому что на него допустили по особым правилам зрителей. Но этот поединок до особых распоряжений останется последней игрой со зрителями в рамках турниров УЕФА.

Перед этой игрой многие вспоминали четвертьфинал Лиги Чемпионов прошлого сезона - "Бавария" тогда разгромила "Барселону" со счетом 8:2. А в первом туре нового сезона чемпионата Германии баварцы победили 7:2 "Шальке" из Гельзенкирхена. Но "Севилья" показала зубы в битве с грозным соперником.

На 13-й минуте поединка Окампос с пенальти забил первый мяч в этом поединке. "Бавария" так совершенно внезапно превратилась в догонящих на старте поединка. 20 минут прошло и "Севилья" дрогнула. После навеса с фланга Роберт Левандовски успевает обернуться волчком и скинуть мяч под удар Леону Горетцке. Тот - точен! На 34-й минуте счет стал равным, и после этого голы в поединке надолго прекратились. На перерыв команды ушли при счете 1:1.

Штрафной "Баварии" в матче против "Севильи". Фото: REUTERS

"Севилья" и во втором тайме матча смотрелась хорошо в обороне. Команда отражала кучу атак "Баварии", дважды судьи отменяли голы из офсайда немецкого гранда. Выяснить, кто же круче, не получилось за 90 минут матча. И тогда зрители получили 30 бонусных минут к поединку - 2 по 15.

На 99-й минуте поединка у "Баварии" после очередной замены на поле выходит испанский ветеран клуба Хави Мартинес. А через пять минут после подачи углового вратарь "Севильи" отбивает мяч, но так неудачно, что Хави точно подставляет голову и закидывает мяч в ворота - 2:1 на 105-й минуте игры!

Следующая игра у "Баварии" - 27 сентября в гостях против "Хоффенхайма" в чемпионате Германии. А "Севилья" поедет в гости к "Кадису" на матч первенства Испании.