Александр Осипов сделал прививку от гриппа

Фото пресс-службы правительства Забайкальского края

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов присоединился к прививочной компании от гриппа. Глава региона отметил важность этого мероприятия и призвал местных жителей также не откладывать и сделать прививку уже сейчас.

Осипов добавил, что сейчас, на фоне пандемии коронавируса, иммунизация населения от сезонного вирусного заболевания особенно важна.

«Этот год непростой с точки зрения эпидемиологической обстановки, поэтому наша задача - поберечь здоровье забайкальцев. Прошу всех внимательно относиться к своему здоровью, не верить никаким слухам и в соответствии с показаниями врачей сделать прививку от гриппа», - заявил губернатор Забайкалья Александр Осипов.

Эпидемиологический сезон по гриппу и ОРВИ в этом году осложняется циркуляцией COVID-19. Ранее медики уже рассказали, что заболеть одновременно гриппом и коронавирусом можно. Такие случаи уже были зарегистрированы в Китае. Отмечается, что в этом случае болезнь протекает тяжелее и дольше.

В настоящее время в Забайкальском крае продолжается прививочная кампания против гриппа. На сегодняшний день в регионе уже привито от гриппа и ОРВИ 190 тысяч человек. Среди них 131 тысяча взрослых и более 58 тысяч детей.

Кроме того стало известно, что прививки сделали уже 72 тысячи забайкальцев с хроническими заболеваниями. А лиц в возрасте старше 60 лет привито более 34 тысяч человек.

Фото пресс-службы правительства Забайкальского края

Отмечается, что в Забайкальском крае проводится большая работа по иммунизации сотрудников социальных, медицинских и образовательных учреждений (привито более 50 процентов таких забайкальцев). Кроме того на особом контроле находятся работники сферы обслуживания, транспортной сети и госслужащие.

Чтобы сделать прививку забайкальцам достаточно просто обратиться к участковому терапевту или педиатру. Врач проведет осмотр и при отсутствии противопоказаний даст направление на вакцинацию.

Самих противопоказаний для прививки немного. Проходить вакцинацию нельзя только в период обострения хронических заболеваний, при повышенной чувствительности организма к яичному белку и при острых лихорадочных состояниях.

Пройти вакцинацию рекомендуется всем группам населения, особенно детям старше 6 месяцев, людям с хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также всем гражданам из группы риска.