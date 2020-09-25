Министр спорта Олег Матыцин и Станислав Черчесов посмотрели «Стрельцова» вместе с юными футболистами

Эдуарда Стрельцова в фильме сыграл актер Александр Петров. Фото: кадр из фильма

24 сентября в отечественном кинопрокате состоялась премьера фильма Ильи Учителя «Стрельцов», главную роль в котором сыграл Александр Петров.

В московском кинотеатре «Октябрь» в день премьеры по инициативе Министерства спорта Российской Федерации прошёл специальный показ фильма «Стрельцов» для детей из футбольных школ и академий. Главными гостями показа стал министр спорта Олег Матыцин и тренер национальной сборной по футболу Станислав Черчесов.

Министр спорта Олег Матыцин Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Также в мероприятии приняли участия режиссёр фильма Илья Учитель, продюсер Алексей Учитель, актёры Александр Петров и Ефим Петрунин, а также знаменитые экс-футболисты сборной России Динияр Билялетдинов и Дмитрий Булыкин.

Показ фильма начался с огромной очереди юных футболистов к Станиславу Черчесову. Главный тренер сборной в фотографии никому не отказывал, но всех осчастливить не мог в силу времени. Импровизированную фотосессию прервал голос продюсера фильма Алексея Учителя, который появился на сцене и открыл показ.

- Человек, о котором мы рассказали в картине, заслуживает того, чтоб его вспоминали, поплакали, посмеялись, получили удовольствие. Этот просмотр особый, он организован вместе с Министерством спорта, и сегодня у нас много потрясающих гостей. Мне кажется, сейчас такая граница для российского кино, которую мы переходим при помощи картины «Стрельцов». Это действительно барьер, если мы все получим определённый заряд от этой картины, мы должны будем передать его другим, чтоб пошли смотреть кино. Сейчас решается судьба: будет ли кинематограф в кинотеатрах, тем более российских. Очень прошу смотреть внимательно и быть откровенными.

Тренер национальной сборной по футболу Станислав Черчесов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самое главное - чтоб были эмоции. Без эмоций ничего не существует. Эту картину делали молодые. Так случилось, что мой сын сам предложил эту тему. Илья помешан на футболе, как, впрочем, и я. Но для меня было удивительно, что именно про этого человека он предложил снимать. Результат на экране.

Продюсер фильма не случайно заговорил про эмоции. Их в фильме было достаточно, причём как с экрана, так и из зала. Дети, зачастую, - самая сложная публика для подобных картин, и то, что смеялись в тот момент, когда нужно было смеяться, и плакали, когда было нужно, - лучший идентификатор того, что получилось.

Режиссёр фильма Илья Учитель отметил важность подобного показа для детей, потому что во многом для такой категории зрителей и старались создатели картины.

Фильм, как отметили многие эксперты и гости, несмотря на свою художественность, получился очень достоверным.

Александр Петров в роли легендарного Эдуарда Стрельцова сыграл особенного человека, как на поле, так и за его пределами. Стиляга и весельчак Стрельцов оказывается антиподом советского партийного человека. Не вписывался в систему, но стал героем всего советского народа.

По иронии судьбы Стрельцов влюбляется именно в такую, правильную советскую девушку Аллу, которая подарила ему возможность попасть в национальную сборную, где Стрельцов стал любимчиком народа, провёл свои лучшие футбольные годы, завоевал золотую Олимпийскую медаль 56-го года и путёвку на Чемпионат Мира 60-го. Победный, как окажется потом, но не для Эдуарда Стрельцова…

Эдуард Стрельцов Фото: ТАСС

Есть в фильме и трагические странички футболиста. 5 лет в тюрьме без любимого футбола и женщины. За преступление, которого не совершал. По крайней мере, фильм в этом вопросе даёт однозначный ответ.

Ради Стрельцова останавливали матчи и поезда, от новости о женитьбе с горя напивались многочисленные поклонницы, увольнялся тренер.

Стрельцов - фигура ключевая для постсоветского футбола и спорта в целом. Один из тех, кто не понаслышке знает, что такое судьба советского футболиста был Станислав Черчесов.

- Мне понятен этот фильм и сценарий. Я не такой старый, но знаю, о чём идёт речь. Молодёжи будет полезен этот фильм, нужно, чтоб они помнили нашу историю. Не только футбола, но и вообще Советского Союза. Мне это всё понятно. Чуть-чуть даже ностальгия определённая была. Последний кубок Советского Союза, кстати, над головой поднимал я. В 92-м году его выиграл «Спартак».

Мне это всё знакомо, приятно и почётно. Даже горжусь, что я эту историю в какой-то степени прожил. История в кино получилась реалистична. Понятно, что за два часа всю правду не расскажешь.

Кадр из фильма "Стрельцов" Фото: кадр из фильма.

Спасибо за фильм, за то, что не даёте забывать нашу историю. А брать на себя ответственность выставлять оценки я не могу. Фильм мне понравился - это самое главное, - признался главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Черчесов и Матыцин скромно сидели в глубине зала и не отрывали глаз от экрана - ещё один показатель того, что получилось. В моменты пикового эмоционального напряжения складывалось впечатление, что ни один, ни другой историю Стрельцова не знают и изучают её впервые.

- Как и футбол, этот фильм командный. Мне кажется, команда сыграла очень здорово и победила. По улыбкам этих ребят и нашим эмоциям всё понятно. Удивительно мощная энергетика и передан дух времени, во всяком случае дух спорта передан точно.

Я не футболист, но несколько раз подкатывало к горлу за гордость, за нашего героя Эдуарда Стрельцова. Человека, который прошёл тяжелейшее испытание. Преодолел он их во многом благодаря тому, что он всегда верил тренеру, верил своей команде и друзьям. В трудную минуту это его спасло. И конечно, огромная любовь, которую Эдуард дарил людям, она тоже его выручила в самый сложный момент. Помогла восстановиться ему как человеку и футболисту.

Самое главное - это воспитательный эффект. Посмотрите, детишки не отходят от героев. Хочу верить, что фильм посмотрят ещё миллионы и миллионы ребятишек. Вне зависимости от вида спорта. Пример человека, который прошёл такое испытание и остался верен себе и своей команде, должен давать дополнительные силы. Всегда нужно идти до конца, верить своей команде, друзьям, тренеру и самым близким людям, тогда всё в жизни получится, - поделился эмоциями Олег Матыцин.

По лицам зрителей было видно, что любые пожелания были необязательны. «Стрельцов» - тот случай, когда мотивационная стрела, попала точно в сердца тех, кому она необходима. После показа юные футболисты не отходили от Петрова, который ещё пару минут назад был Стрельцовым на экране.

Эдуард Стрельцов в игре. Фото: ТАСС

Выбор главного актёра, думаю, был также не случаен. Александр Петров занимался футболом, когда был как ребята, сидящие в зрительском зале. Но травма помешала актёру продолжить путь футболиста. Тем лучше, сцена не осиротела, а любимый футбол Петров всё равно не забывает: с завидной периодичностью ходит на матчи московского «Спартака».

Думаю, не только начинающие, но и заслуженные, профессиональные футболисты зарядились этой мотивацией.

Экс-бомбардиру «Локомотива» и сборной России Дмитрию Булыкину фильм очень понравился и натолкнул на самые положительные мысли.

- Как и все спортивные фильмы, мне нравится, что этот фильм популяризирует спорт. Конечно, у Стрельцова была серьёзная трагедия. Но футбол любили и любят миллионы - это факт. Для популяризации спорта хорошо показывать такие фильмы. Нужно видеть, как именно добиваются успехов.

Зачем смотреть футболистам этот фильм? Посмотреть, как в жизни футболистов случаются трагедии и, может быть, их избежать. Конечно, посмотреть, что такое командный дух и как можно преодолевать себя, чтобы быть популярным.

Конечно, молодым ребятам нужно посмотреть эту картину, чтоб проникнуться духом футбола. Спорта номер один мире. И хотеть заниматься также, чтоб потом было как в фильме.

Булыкин говорил про сцену из фильма, где тренер Эдуарда Стрельцова прославленный советский специалист Виктор Александрович Маслов показал футболисту его значимость и любовь публики. Как? Подозвал к себе молодых ребят, которых тогда тренировал и которых через одного звали Эдуардами. Разумеется, в честь Стрельцова.

Маслов, его сыграл Виталий Хаев, оказался для Стрельцова вторым отцом. Сначала спас его карьеры в «Торпедо», пожертвовав своей, затем стал первым близким человеком, который увидел великого футболиста после тюрьмы.

Фильм учителя «Стрельцов» вообще пронизан тёплыми человеческими эмоциями и отношениями. Это делает его ещё ближе к той публике, которая не увлекается футболом, но от доброго кино не откажется.

Пожалуй главный итог подвёл Ефим Петрунин, сыгравший в картине «Стрельцов» Валентина Иванова. Актёр поинтересовался у публики, знают ли те, кто такой Валентин Иванов. Ответ из зала был короток: «теперь - да». Пожалуй, лучший ответ на вопрос «зачем нужен «Стрельцов».