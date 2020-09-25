«Саша, ты гордость наша!»: На юбилее Александра Овечкина поют Гагарина и Маликов – смета праздника тянет миллионов на пять

Александр и Анастасия Овечкины с Дмитрием и Еленой Маликовыми Фото: СОЦСЕТИ

Поздним вечером в четверг в банкетном зале Orion Hall на Мичуринском проспекте собрался цвет российского шоу-бизнеса и спорта. Праздник – значимый. Хоккеист Александр Овечкин празднует 35-летие. День рождения был еще 17 сентября, но только сейчас смогли собраться вместе многие значимые для именинника люди.

В своей приветственной речи именинник заметил, что среди его гостей в зале присутствуют: «И те, кто прилетел из Америки, а кто-то из Дюссельдорфа – добирались очень долго, спасибо ребята, я очень ценю вашу дружбу… Хотел бы сказать большое спасибо своей семье за то, что вы со мной».

Александр Овечкин и Евгений Малкин не могли наговориться и натанцеваться Фото: СОЦСЕТИ

Ребята в долгу не остались – говорили много добрых слов. Отдельной компанией вышли с поздравлением хоккеисты, среди них – Евгений Малкин, Илья Ковальчук. Другая компания давних друзей легенды хоккея подготовила творческий номер. Мужчины исполнили песню об имениннике, каждый вспоминал эпизоды прошлых лет: «Помню часто клеили обои… Саша, ты гордость наша! Мы не певцы, но нам сейчас не петь нельзя…» На большом экране показали сделанный специально к этому празднику фильм об Овечкине – промелькнули видео из домашнего архива за разные годы.

Но самым трогательным моментом вечера, когда мало кто сдерживал слезы, стал танец именинника. Овечкин танцевал с мамой Татьяной Николаевной под песню, которая растрогает любое мужское сердце. Играл на рояле и пел свою песню «Мама» Дмитрий Маликов. У Маликова на торжестве был мини-концерт, все свои хиты спела Полина Гагарина, выступили и другие артисты. Ведущие вечера – Лера Кудрявцева и Вячеслав Манучаров. Среди гостей Мот с супругой, Ольга Бузова, Яна Рудковская и Евгений Плющенко, Александр Самедов, Наталья Рагозина и многие другие знаменитые спортсмены.

Рядом с Александром Овечкиным весь вечер его жена Анастасия – у пары очень трогательные отношения, они часто держаться за руки, целуются. Анастасия выглядит великолепно – она выбрала для праздника сверкающее платье, декорированное кристаллами Swarovski от бренда Angel Ann. Настя сказала речь, в которой были такие слова: «Ты действительно достоин быть счастливым». И это правда – именинник светился от счастья за столом с родителями и родней жены. Овечкин недавно прилетел в Россию из Америки, где выступает за клуб «Вашингтон Кэпиталз». Его жена с двумя детьми и собакой прилетела ранее на частном рейсе.

Анастасия Овечкина выбрала для празднования дня рождения мужа сверкающее платье, декорированное кристаллами Swarovski Фото: СОЦСЕТИ

Овечкин спортсмен знаменитый, а значит высокооплачиваемый. По данный рейтинга Forbes его доход за минувший год $15,1 млн. Поэтому и вечеринка была под стать статусу – достойная. Организаторы торжества были те же, что и в свое время на свадьбе Овечкина и Шубской – поэтому все прошло на высшем уровне. Площадку называют одной из лучших для проведения свадеб – помещение огромное, что позволило сегодня расставить столы далеко друг от друга. Места так много – что даже танцевали на социальной дистанции друг от друга. Официанты были в масках. Известный декоратор обеспечил красивую сервировку и украшение зала. Банкет, декор, свет, звук, фото и видеосъемка, интерактивная зона, гонорары звезд, которые выступали – можно предположить, что такой шикарный банкет мог вытянуть на пять миллионов рублей.