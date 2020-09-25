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«Саша, ты гордость наша!»: На юбилее Александра Овечкина поют Гагарина и Маликов – смета праздника тянет миллионов на пять

В Москве проходит юбилейная вечеринка легендарного хоккеиста
Ирина ВИКТОРОВА
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Александр и Анастасия Овечкины с Дмитрием и Еленой Маликовыми

Александр и Анастасия Овечкины с Дмитрием и Еленой Маликовыми

Фото: СОЦСЕТИ

Поздним вечером в четверг в банкетном зале Orion Hall на Мичуринском проспекте собрался цвет российского шоу-бизнеса и спорта. Праздник – значимый. Хоккеист Александр Овечкин празднует 35-летие. День рождения был еще 17 сентября, но только сейчас смогли собраться вместе многие значимые для именинника люди.

В своей приветственной речи именинник заметил, что среди его гостей в зале присутствуют: «И те, кто прилетел из Америки, а кто-то из Дюссельдорфа – добирались очень долго, спасибо ребята, я очень ценю вашу дружбу… Хотел бы сказать большое спасибо своей семье за то, что вы со мной».

Александр Овечкин и Евгений Малкин не могли наговориться и натанцеваться

Александр Овечкин и Евгений Малкин не могли наговориться и натанцеваться

Фото: СОЦСЕТИ

Ребята в долгу не остались – говорили много добрых слов. Отдельной компанией вышли с поздравлением хоккеисты, среди них – Евгений Малкин, Илья Ковальчук. Другая компания давних друзей легенды хоккея подготовила творческий номер. Мужчины исполнили песню об имениннике, каждый вспоминал эпизоды прошлых лет: «Помню часто клеили обои… Саша, ты гордость наша! Мы не певцы, но нам сейчас не петь нельзя…» На большом экране показали сделанный специально к этому празднику фильм об Овечкине – промелькнули видео из домашнего архива за разные годы.

Но самым трогательным моментом вечера, когда мало кто сдерживал слезы, стал танец именинника. Овечкин танцевал с мамой Татьяной Николаевной под песню, которая растрогает любое мужское сердце. Играл на рояле и пел свою песню «Мама» Дмитрий Маликов. У Маликова на торжестве был мини-концерт, все свои хиты спела Полина Гагарина, выступили и другие артисты. Ведущие вечера – Лера Кудрявцева и Вячеслав Манучаров. Среди гостей Мот с супругой, Ольга Бузова, Яна Рудковская и Евгений Плющенко, Александр Самедов, Наталья Рагозина и многие другие знаменитые спортсмены.

Рядом с Александром Овечкиным весь вечер его жена Анастасия – у пары очень трогательные отношения, они часто держаться за руки, целуются. Анастасия выглядит великолепно – она выбрала для праздника сверкающее платье, декорированное кристаллами Swarovski от бренда Angel Ann. Настя сказала речь, в которой были такие слова: «Ты действительно достоин быть счастливым». И это правда – именинник светился от счастья за столом с родителями и родней жены. Овечкин недавно прилетел в Россию из Америки, где выступает за клуб «Вашингтон Кэпиталз». Его жена с двумя детьми и собакой прилетела ранее на частном рейсе.

Анастасия Овечкина выбрала для празднования дня рождения мужа сверкающее платье, декорированное кристаллами Swarovski

Анастасия Овечкина выбрала для празднования дня рождения мужа сверкающее платье, декорированное кристаллами Swarovski

Фото: СОЦСЕТИ

Овечкин спортсмен знаменитый, а значит высокооплачиваемый. По данный рейтинга Forbes его доход за минувший год $15,1 млн. Поэтому и вечеринка была под стать статусу – достойная. Организаторы торжества были те же, что и в свое время на свадьбе Овечкина и Шубской – поэтому все прошло на высшем уровне. Площадку называют одной из лучших для проведения свадеб – помещение огромное, что позволило сегодня расставить столы далеко друг от друга. Места так много – что даже танцевали на социальной дистанции друг от друга. Официанты были в масках. Известный декоратор обеспечил красивую сервировку и украшение зала. Банкет, декор, свет, звук, фото и видеосъемка, интерактивная зона, гонорары звезд, которые выступали – можно предположить, что такой шикарный банкет мог вытянуть на пять миллионов рублей.

Шоу-бизнесЗвезды: STARБЛОГИ

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