Трампа обвинили в мошенничестве с наследством

Громкие обвинения в адрес семьи и лично президента Дональда Трампа звучат не впервые Фото: REUTERS

Племянница Дональда Трампа, Мэри обвинила главу Белого дома и других своих родственников в мошеннических действиях с наследством своего дедушки Фреда Трампа, умершего в 1999 году. В иске, направленном в суд штата Нью-Йорк, утверждается, что близкие лишили ее десятков миллионов долларов.

По утверждению Мэри, после смерти ее отца в 1981 году, его братья Дональд и Роберт, а также их сестра Мэриэнн были назначены опекунами и должны были делать все возможное для заботы о ее интересах, в том числе и финансовых. Вместо этого они якобы вступили в преступный сговор, разработали целую схему для хищения денег и «выдавливания» Мэри из семейного бизнеса.

Мэри настаивает, что после смерти дедушки ее вынудили подписать документы, в которых она фактически отказывалась от принадлежащей ей доли наследства. Каким образом бывшим опекунам удалось заставить 34-летнюю женщину пойти на такой шаг, Мэри не объясняет, но по ее словам, она лишилась огромной суммы.

«Мошенничество было не только семейным бизнесом – это был образ жизни», – написала Мэри Трамп в исковом заявлении.

Громкие обвинения в адрес семьи и лично президента Дональда Трампа из уст Мэри звучат не впервые – в июле вышла ее книга «Слишком много и никогда не хватит: как моя семья создала самого опасного человека в мире», посвященная внутренним интригам в семье главы Белого дома.