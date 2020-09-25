ФСИН: Марцинкевича (Тесака) в СИЗО не били

Трагический случай произошел в ночь с 15 на 16 сентября. Тело Максима Марцинкевича было обнаружено в камере в 8 часов утра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудники ГУ ФСИН по Красноярскому краю провели проверку, которая показала, что осужденного Максима Марцинкевича в местном СИЗО не били и специальные средства к нему не применяли.

"В период содержания в СИЗО-1 с заявлениями об обеспечении личной безопасности и к медикам осужденный не обращался. Физическая сила и специальные средства к нему не применялись. Не подтвердилась информация об оказании на осужденного Марцинкевича физического, либо психологического воздействия со стороны сотрудников или осужденных", - сообщили в пресс-службе ведомства.

- Напомним, трагический случай произошел в ночь с 15 на 16 сентября. Тело Максима Марцинкевича было обнаружено в камере в 8 часов утра. А точное время и причина смерти будут установлены экспертами. О своем решении он сообщил в одной из предсмертных записок. Там говорится буквально следующее: «я уже вскрыл..., а умирать совсем не страшно…», - заявила в эксклюзивном интервью "Комсомольской правде" официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В нем довольно подробно рассказывается, как о новом уголовном деле, так и о том, что Марцинкевич раскаялся в серии убийств на национальной почве, которые совершил в столичном регионе с 2003 по 2007 год. Пожизненный срок в колонии - мотив довольно весомый.