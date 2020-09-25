СК России: Еще двум российским блогерам грозит суд за реабилитацию нацизма

По данным следствия, Дмитрий Бородаенко накануне 9 мая 2020 года решил поучаствовать в преступной акции Фото: Оперативная съемка

Сотрудники СК России выявили и направили в Генпрокуратуру материалы уголовного дела в отношении еще двух блогеров, которые обвиняются в реабилитации нацизма.

- Завершено расследование уголовных дел о реабилитации нацизма при проведении акции «Бессмертный полк онлайн» в отношении жителя Кемерово Дмитрия Бородаенко и жителя Перми Даниила Шестакова. Бородаенко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.354.1 УК РФ (одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран «оси», совершенное публично), Шестаков – по ч.3 ст.354.1 УК РФ (распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы, связанных с защитой Отечества, совершенное публично), - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным следствия, Дмитрий Бородаенко накануне 9 мая 2020 года решил поучаствовать в преступной акции: разместить в "Банке памяти" сайта "Бессмертный полк", где опубликованы фотографии ветеранов Великой Отечественной войны снимок Гитлера, а Шестаков изображение еще одного националиста - Власова. Когда юношей вычислили и поймали, они врали и пытались отвертеться. Но интернет и компьютеры все помнят. Экспертам удалось доказать вину подозреваемых.

Только после появления в деле неопровержимых улик обвиняемые дали признательные показания. Теперь оценку их поступкам даст суд.

Прецеденты по таким составам преступления в судах уже есть. Суд Ульяновска ранее приговорил местного жителя Вячеслава Круглова к штрафу в размере 120 тысяч рублей за публикацию фото Гитлера на сайте "Бессмертный полк онлайн". При вынесении приговора суд учел, что Круглов сразу признал свою вину и раскаялся в содеянном. В противном случае он мог быть приговорен к штрафу в размере 300 тысяч рублей.