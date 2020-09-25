Названы лучшие молодые мастера 2020 года

Фото: пресс-служба Союза Ворлдскиллс Россия

Это был самый масштабный нацфинал из всех, что проводились в России под знаменами WorldSkills. Больше 3 тысяч участников, 130 соревновательных компетенций, больше 700 технических и оценивающих экспертов.

И это был самый необычный чемпионат. Участники соревновались между собой, находясь порой за тысячи километров друг от друга.

Все коронавирус… Из-за него другие страны вообще отказались от своих национальных чемпионатов по профмастерству, а Россия создала и применила новую технологию проведения соревнований и оценки конкурсантов - дистанционно-очную.

Фото: пресс-служба Союза Ворлдскиллс Россия

-Сейчас происходит большая переоценка применения цифровых технологий. Очевидно, что они дали возможность реализовать чемпионат. А для постпандемийной истории открыли новые возможности, которых не было раньше, - сообщил генеральный директор Союза «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Роберт Уразов.

Чтобы чемпионат состоялся, в колледжах, специализированных и международных центрах компетенций были организованы 3 тысячи соревновательных площадок. Кроме оборудования, необходимого для выполнения заданий, они были оснащены камерами.

Оценивающие эксперты находились в Центрах управления соревнованиями, откуда в режиме реального времени следили за работой финалистов за соблюдением регламента. То, что невозможно было оценить дистанционно, направлялось экспресс-почтой в основной центр управления соревнованиями в Новокузнецк, либо во вспомогательные центры - в Москву и Казань.

Фото: пресс-служба Союза Ворлдскиллс Россия

Ежедневно на YouTube и в социальных сетях шли трансляции финала из большинства городов. За это время было снято около 1 петабайта видео с выступлениями участников. Для тех, кто не знает: это число с 15 нулями после единицы.

-Из 10,5 тысяч видеокамер, две трети работали одновременно в пиковой нагрузке. Ежедневно более 1 тысяч экспертов подключались к прямым эфирам и оценивали выступления участников первенства. Мы получили видео- и звуковые архивы, а также возможность оценки мероприятий, – отметил архитектор информационных систем Союза «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Евгений Стогов.

Фото: пресс-служба Союза Ворлдскиллс Россия

Но одно дело, когда удаленно оценивают айтишника, и другое – когда повара. Проблему решило экспертное сообщество, изменив задания сообразно формату соревнований.

- Предложение перевести соревнования в дистанционно-очный формат я поначалу воспринял холодно, посчитав, что нашей компетенции, которая предполагает полный цикл полетов, такой формат не подходит. Но потом для чемпионата было разработано принципиально новое задание. Мы решили выложить на серверы тренажеры беспилотных воздушных систем. Это позволило не только минимизировать инфраструктурную нагрузку для регионов, но и опробовать новую схему полета – работу в звене. Например, команда Новосибирска и две московские команды выполняли аэрофотосъемку Юрьев-Польского района. То есть, техник с беспилотником находится во Владимирской области, Центр управления полетами – в Москве, а экипажи – в трех разных городах. Сейчас я уверен, что за такой схемой ЦУПов – будущее, - рассказал главный эксперт компетенции «Внешнее пилотирование и обслуживание беспилотных воздушных судов» Павел Отто.

Как видим, коронавирус в какой-то степени привнес и положительные моменты в чемпионат. По мнению первого заместителя министра просвещения Дмитрия Глушко, случившийся из-за пандемии кризис заставил придумать новые решения, которые бы позволяли качественно обучать практическим навыкам, и объективно оценивать эти навыки.

Фото: пресс-служба Союза Ворлдскиллс Россия

-Мы увидели, что по многим компетенциям, а может, даже и по всем, можно осуществлять оценку в дистанционном формате. Это позволяет значительно сократить расходы, привлекать к оценке отдельных модулей экспертов с более узкой специализацией. Кроме того, во многих компетенциях исчезла необходимость приобретения дорогостоящего оборудования, которое не используется часто из-за его высокой стоимости. Все, что было наработано на чемпионате, необходимо «загружать» в систему профессионального образования для использования в практической жизни. Потому что очень важно, чтобы навыки человека, который закончил обучение и выходит на рынок труда, были объективно подтверждены людьми, не принимавшими участия в его обучении, - сказал Дмитрий Глушко.

Кстати, Ворлдскиллс Россия разрабатывает новую платформу, которая соединит конкурсантов, работодателей и партнеров движения. Каждый участник чемпионатов Ворлдскиллс может оставить на платформе свое резюме с описанием подтвержденных навыков, что призвано упростить как трудоустройство, так и поиск кадров.

А уровень определяется не только чемпионатами, но и демонстрационными экзаменами по стандартам Ворлдскиллс. В прошлом году экзамен проходил по 92 компетенциям, а в этом – уже по 129. Из 35 тысяч участников более 26,5 тысяч сдавали экзамен в рамках государственной итоговой аттестации. Причем, больше 8 тысяч человек сдавали экзамен дистанционно.

Фото: пресс-служба Союза Ворлдскиллс Россия

Для предприятий демонстрационный экзамен - хорошая возможность быстро и качественно решить кадровый вопрос. Заместитель технического директора тюменской компании «Автоград» Иван Покрышкин рассказал, что до знакомства с Ворлдскиллс компания постоянно испытывала кадровый голод.

-Участие в проектах Ворлдскиллс позволило упорядочить характер трехстороннего сотрудничества между предприятием, колледжами и вузами. Теперь мы без Ворлдскиллс никуда, – отметил Иван Покрышкин.

А для тысяч участников движения главным экзаменом стал финал чемпионата по профессиональному мастерству. Как отметил на церемонии награждения Роберт Уразов, победители и призеры нацфинала – это костяк нашей национальной сборной.

Победители нацфинала WorldSkills Russia 2020:

Во время церемонии награждения объявлен лидеры рейтинга «Кубок регионов России» в зачёте региональных сборных субъектов страны и образовательных организаций по итогам финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в дистанционно-очном формате. Абсолютным чемпионом стала Москва. Диплом и кубок 1-й степени получила Республика Татарстан, диплом и кубок 2-й степени – Кузбасс, диплом и кубок 3-й степени достался Московской области.

Фото: пресс-служба Союза Ворлдскиллс Россия

Среди регионов, которые совершили самый мощный рывок по сравнению с прошлым годом, стали Республика Саха (Якутия) и Томская область. Они поднялись в общем медальном зачете на 10 позиций по сравнению с 2019 годом.

Имена всех победителей можно посмотреть на сайте Союза Ворлдскиллс Россия

Медали им будут вручены в регионах 2 октября, в день 80-летия системы профессионально-технического образования в России. Специально по этому поводу будет организован телемост. Торжественную церемонию награждения призеров финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillls Russia) – 2020 смогут увидеть все желающие из любой точки мира.