Бразилия отменила традиционный карнавал из-за коронавируса

Организаторы подчеркнули, что речь идет не об отмене мероприятия, а о его переносе Фото: Shutterstock

Бразильские власти приняли решение отменить традиционный февральский карнавал, который проводится в Рио-де-Жанейро. В Сан-Паулу костюмированное шествие также отменили.

Организаторы подчеркнули, что речь идет не об отмене мероприятия, а о его переносе. Они также рассматривают альтернативный вариант – небольшие костюмированные шествия по специальному графику и при соблюдении социальной дистанции.

Теперь в Бразилии пытаются просчитать экономические последствия переноса на неопределенный срок одного из самых ярких ежегодных событий в мире.

Доходы от проведения карнавала составляли весомую часть прибылей местной туриндустрии, которая, в свою очередь, составляет 8% от ВВП страны. Ежегодно в начале февраля в Рио, специально на карнавал, прибывали до миллиона туристов из-за рубежа.

Ежегодный карнавал в Рио-де-Жанейро проходит пять дней – с пятницы по вторник перед Великим постом.

По состоянию на сегодняшний день в Бразилии от COVID-19 пострадали 4,5 млн. человек, 138 тыс. человек скончались. На протяжении последних месяцев, каждый день бразильские врачи ставят диагноз «коронавирус» порядка 30 тыс. пациентам.