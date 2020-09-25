Американский прокурор, расследовавший дело о "вмешательстве России в выборы", взялся за Билла Клинтона

Теперь на Дарема возлагают новые надежды, ожидая от него конкретных результатов

Джон Дарем принял эстафетную палочку у своего коллеги Джона Хубера, который курировал деятельность некоммерческих организаций, основанных экс-президентом США Билла Клинтоном. Теперь Дарем будет заниматься расследованием деятельности Фонда Клинтона, который тот основал в 1997 году.

В минюсте США посчитали, что Дарем, весь прошлый год ведший дело о «вмешательстве России в американские выборы в 2016 году», обладает большим напором и усердием, чем Хубер.

Хубера в последнее время стали активно критиковать именно за то, что он не слишком далеко продвинулся в расследовании деятельности Фонда Клинтона. Осведомленные источники цитируют высокопоставленных сотрудников министерства юстиции: «Хубер не так глубоко копал, как это следовало бы».

Дарем же «зарекомендовал» себя тем, что "российскому делу" придал особо важный статус, усиленно занимаясь им целый год. Итогом расследования стало выдвижение нескольких обвинений, хотя собственно вмешательства Москвы в президентские выборы в США так и не было доказано.

Само «российское дело», который расследовал Дарем, было инициировано министром юстиции, который поручил прокурору выяснить – при каких обстоятельствах было начато расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, т.е. было своеобразным шедевром казуистики и бесполезной тратой денег налогоплательщиков, поскольку вердикт Мюллера был однозначным – «никакого сговора Трампа с Россией не было, злоупотреблений тоже, Россия не вмешивалась в американские выборы».

Теперь на Дарема возлагают новые надежды, ожидая от него конкретных результатов, подтверждающих факт получения Фондом Клинтона «грязных» денег.