Артур Чилингаров - в День своего 81-летия: «Всем, кто читает и слушает «Комсомольскую Правду», - крепкого льда!»

Артур Чилингаров
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Артур Чилингаров – настоящий уникум. Герой Советского Союза, Герой России, обладатель множества отечественных и зарубежных наград и титулов, ребенком переживший Лениградскую блокаду, а взрослым - не один «ледниковый период», в том числе в экспедициях на дрейфующих льдинах.
Ему исполнился 81 год, а он и не думает о теплом пенсионном кресле. Занимается научной работой, действующий депутат Государственной Думы.
Правда сейчас его, как и других «думцев», в связи с обострением пандемии опять отправили на «удаленку».
Мы позвонили ему, чтобы поздравить с днем рождения и спросить совета мудрого, бывалого человека: как пережить нынешний пандемический «ледниковый период».
- Я вообще свой день рожденья не отмечаю, - удивил легендарный полярник. - Сенкевич (Советский ученый, путешественник, телеведущий – А.Г.) ведь в этот день умер. На кладбище съезжу.
- Все верят, что у вас волшебная борода. И что одну волосинку выдернешь, желание загадаешь –оно и исполнится.
- Это касается только спортивных состязаний. Больше я не загадываю ни на что. Я вообще нормальный человек.
- А на пандемию? Что нас ждет, и как ее вообще победить?
- Нет, не загадываю.
- Колдовство не у всех действует, а у вас на 100-процентно.
- Это не колдовство, это фортуна. Фортуна должна быть в любой экспедиции, должно вести. А с «колдовством» хорошо в карты играть.
- Вы в экспедициях научились в карты играть?
- Я научился в Ленинграде, во дворе. Я родился в Ленинграде, рос на улице, без отца. Тут школа хорошая.
- Володин (спикер Госдумы) сказал: «Артур, иди домой» в приказном порядке, на всю страну. Некоторые воспринимают это эпидемическое заточение как экспедицию какую-то, в ледниках.
- Ну, все правильно. В экспедиции все вообще ограничено: пространство, люди, тепло, еда… Вот работы, опасностей – в избытке.
- Как нужно себя вести в этой нашей, пандемической экспедиции?
- Выполнять все, что говорят доктора.
- А что конкретно? Руки спиртом протирать? Маску носить?
- Ну, больше ничего и не надо. Люди не привыкли к этому. Но, как и в экспедиции, надо привыкать.
- А внутрь водку северных сортов можно принять?
- Если только совсем чуть-чуть.
- А закусывать чем?
- Ну, строганиной.
- А где ее сейчас найти?
- Исторически всегда строганина есть в экспедициях.
- А у вас будет сегодня строганина?
- Я не знаю.
- В маске ходите? Борода вам не мешает?
- Да нет. Борода не мешает.
- А что важней всего в любой экстремальной ситуации?
- Сила духа должна быть, конечно. Она идет от тех задач, которые перед тобой ставятся. Это и продлевает активную жизнь. И ты должен иметь характер, твердость в выполнении задания. Вот и сейчас ( в период пандемии –А.Г.) нужна и воля для того, чтобы обеспечить безопасность себя, своей семьи и окружающих от зловредного вируса.
- Умения вести себя в критических ситуациях вам не занимать: в ваших полярных экспедициях их было с избытком! Но что меня всегда удивляло, так это умение сохранить чувство юмора, посмеяться и посмешить. Вы всегда такие забавные истории рассказывали. Например, о том, как у вас сын родился в Заполярье… Там родильный домик –что-то вроде чума, что ли. Вы в окошко заглянули, а ваша жена грудью кормит маленького эскимоса.
- Ну, какого эскимоса! Местного жителя. Новорожденного ненца. У жены молока было много, а у северных народов есть проблема с этим (с кормлением грудью). Вот моя супруга и «усыновила» малыша. Естественно, у меня первая мысль была: откуда взялся этот парень? Который, ну, совсем не в меня?
- А второй мыслью, третьей?
- Второй и третьей не было. С перепугу немного выпил и пришел в себя. Когда увидел своего сына и все понял про этого кроху-ненца.
- Коль мы из «Комсомольской правды»… Говорят, что вы были единственный в Советском Союзе секретарь комсомольской организации на Севере, которому ЦК ВЛКСМ разрешил носить бороду. Это так?
- Ну, не трогали меня. Я ходил с бородой. Я был первым секретарем райкома комсомола и носил бороду.
- Это же грубое нарушение Устава Ленинского союза молодежи.
- Ну, Устав я нарушал. Был избран с бородой и твердо стоял на своих позициях.
- И никто в Советском Союзе не смог у Чилингарова сбрить бороду. Артур Николаевич, мы желаем вам здоровья. И выдерните один волосочек из бороды.
- А я вам пожелаю удачи. И еще у полярников говорят: желаем крепкого льда. Для экспедиции, дрейфующей на льдине, это самое главное пожелание! Вот и я желаю вам крепкого льда: в делах, в работе, в читателях, которые вас любят, и которые гордятся тем, что имеют отношения и дружат с «Комсомольской правдой».
- А вы волосок при этом выдернули?
- Выдернул.
- Мы вас очень любим, Артур Николаевич!
- Я знаю. Я вас тоже. Привет главному редактору от меня.