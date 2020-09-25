Вирусолог рассказал, что может остановить дальнейший рост заболеваемости коронавирусом

Мы можем только рассчитывать на хорошее соблюдение противоэпидемических мер: дистанцирование, маски, мытье рук Фото: Алексей БУЛАТОВ

После летнего относительного затишья, кривая заболеваемости вновь пошла вверх. С чем это связано и можно ли сказать, что к нам пришла та самая вторая волна коронавируса, о которой мы слышали еще весной? Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал вирусолог, профессор НИЦ Эпидемиологии и Микробиологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

- Я не знаю, заслуживает ли эта статистика названия второй волны. Да и большого значения не имеет, первая ли волна продолжается или возникает вторая волна. Нам все равно необходимо соблюдать противоэпидемические меры. Я думаю, что то нарастание заболеваемости, которое происходит сейчас, связано с нашей расслабленностью. Москвичи, да и не только москвичи, пренебрегают этими мерами. Расслабились, не верят в вирус, не верят в пандемию. Многие люди склонны к такому скептическому восприятию жизни, поэтому считают, что это какие-то происки властьимущих, - отметил вирусолог Анатолий Альтштейн.

Сейчас внимание людей в отношении коронавирусной инфекции ослаблено и это одна из причин, почему начинается подъем заболеваемости, считает эксперт.

- Поэтому я думаю, что все призывы власти к соблюдению противоэпидемических мер – это совершенно правильное решение. У нас сейчас нет ничего другого. У нас нет ни хороших надежных лекарств, ни доказанно безопасной и эффективной вакцины в достаточном количестве. Поэтому мы можем только рассчитывать на хорошее соблюдение противоэпидемических мер: дистанцирование, маски, мытье рук, - говорит вирусолог Анатолий Альтштейн.

Как отметил эксперт, все эти меры помогут защититься и от сезонных ОРВИ.

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