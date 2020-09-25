Путин обратился к США в четырех пунктах

По сути это был и очередной ответ России на многочисленные обвинения США во вмешательствах в президентские выборы 2016 года, и превентивные меры перед предстоящими новыми выборы Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Сергей Лавров озвучил заявление президента России, в котором Владимир Путин обратился к США с предложением одобрить «Комплексную программу практических мер по перезагрузке отношений в сфере использования информационно-коммуникационных технологий». По сути это был и очередной ответ России на многочисленные обвинения США во вмешательствах в президентские выборы 2016 года, и превентивные меры перед предстоящими через полтора месяца новые выборы.

Программа Путина состоит из четырех пунктов:

«1. Восстановить полномасштабный двусторонний регулярный межведомственный диалог по ключевым вопросам обеспечения МИБ на высоком уровне.

2. Поддерживать непрерывную и эффективную работу каналов связи между компетентными ведомствами наших стран по линии центров по уменьшению ядерной опасности, групп оперативного реагирования на компьютерные инциденты и должностных лиц высокого уровня, курирующих проблематику МИБ.

3. Совместно разработать и заключить двустороннее межправительственное соглашение о предотвращении инцидентов в информационном пространстве по аналогии с действующим советстко-американским Соглашением о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним.

4. Во взаимоприемлемой форме обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая избирательные процессы, в том числе с использованием ИКТ и высокотехнологичных методов»

- Эти меры направлены на повышение уровня доверия между нашими государствами, обеспечение безопасности и процветания наших народов, - заявил Владимир Путин. - Обращаясь ко всем странам, включая США, предлагаю выйти на заключение глобальной договорённости о принятии политического обязательства государствами о ненанесении первыми удара с использованием ИКТ друг против друга.