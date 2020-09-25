В Израиле шайка жуликов попыталась украсть заграждения во время митинга

Зачем ворам понадобились металлические заграждения – неизвестно Фото: REUTERS

Иерусалимский суд продлил срок задержания нескольким жителям города, которые пытались украсть полицейские заграждения во время протестных акций, проходивших у резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

13 подозреваемых в краже задержали, но после недолгого разбирательства выпустили, обязав явиться в полицию по первому требованию. Восемь из них были признаны невиновными, остальные остались под стражей до окончательного выяснения.

«Полиция серьезно относится к попытке подозреваемых лишить безопасности тысяч протестующих путем кражи полицейских заграждений, вся цель которых – обеспечить безопасность демонстрантов, особенно в свете существующих террористических угроз», – заявил представитель правоохранительных органов Израиля.

Зачем ворам понадобились металлические заграждения – неизвестно. Сами они утверждают, что пытались их не красть, а просто сдвинуть, поскольку те «мешали им соблюдать социальную дистанцию». Видимо, именно для этого они и подогнали два грузовика, на которые попытались добычу погрузить. Впрочем, водители нанятых грузовиков признаны невиновными – они ничего не знали и просто выполняли свою работу за деньги.