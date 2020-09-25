В Москве пройдет IV Всероссийский водный конгресс

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В этом году мероприятие в очередной раз пройдет по поручению Правительства России и соберет на своей площадке все профильные министерства и ведомства, парламентариев, представителей органов власти субъектов РФ, госкорпораций, бизнеса и крупнейших промышленных водопользователей страны.

В течении трех дней работы деловой программы конгресса с 30 сентября по 2 октября состоится 22 круглых стола и 3 пленарных заседания, посвященные вопросам реализации экологической повестки национальных целей развития России до 2030 года, корректировки мероприятий нацпроекта «Экология» по сохранению и реабилитации водных объектов, повышения эффективности использования водных ресурсов водоемкими отраслями промышленности (ТЭК, АПК, ЖКХ), привлечения инвестиций и улучшения экономического состояния водохозяйственного комплекса, модернизации гидротехнической и портовой инфраструктуры, мелиоративных систем, внедрения российских природоохранных технологий для рационального водопользования, а также решению проблем маловодных и вододефицитных регионов, обеспечению населения чистой питьевой водой.

В пленарных заседаниях конгресса примут участие спецпредставитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова, заместитель Министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов, председатель комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, а также представители Министерства экономического развития РФ и Федеральной антимонопольной службы.

Помимо этого, в деловой программе Всероссийского водного конгресса 2020 состоится широкая международная повестка. Республика Корея во главе с послом страны Ли Сок Пэ представят опыт управления водными ресурсами, внедрения «зеленых» технологий и цифровых решений в водохозяйственном комплексе, а также использования инновационного экологического оборудования промышленными водопользователями. В свою очередь руководитель торгпредства Израиля в России Якир Давидсон расскажет об опыте инвестиций страны в развитие водных технологий и водохозяйственный комплекс. Свои достижения и практику по снижению негативного воздействия на водные объекты представит Германия в лице главы представительства Немецкого Общества по Международному Сотрудничеству (ГИЦ) ГмбХ в России Юлии Грищенковой.

Все подробности о мероприятиях деловой программы опубликованы на электронной странице.