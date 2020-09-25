Красивая любовница дерзко ответила Наташе Королевой и Тарзану

Наташа Королева и Сергей Глушко Фото: Михаил ФРОЛОВ

Грандиозный скандал в семье Наташи Королевой и Сергея Глушко и не думает утихать. Поклонники вовсю обвиняют супругов в хайпе и пиаре. Меж тем красивая любовница Тарзана глубоко обижена на мужчину. Анастасия Шульженко записала дерзкое видео, ответив на оскорбительные высказывания стриптизера, уколов при этом и Королеву.

Поклонники обвинили Наташу Королеву и ее мужа Сергея Глушко в пиаре. Мол, весь этот скандал с изменой, любовницей и кражей бриллиантов - спланированная акция для поднятия рейтингов певицы и стриптизера. Ведь во время самоизоляции Тарзан жаловался, что сидит без работы и даже позавидовал пенсии пожилых россиян.

Сама Королева в недавнем интервью YouTube-каналу "Нежный редактор" рассказывала, как стала пионером хайпа на эстраде, придумав расставание с Игорем Николаевым и прощальные гастроли. На запись эфира Наташа пришла в красном платье, которое затем фигурировало в соцсетях и о котором поется в ее новой песне про красную помаду.

Все это вызвало гнев россиян. Меж тем любовница Тарзана в перерыве от похода на телешоу решила выступить в личном блоге. Она записала дерзкое видео - ответ мужу Королевой на его оскорбительные высказывания и обвинения в своем признании в измене.

Стриптизер на всю страну заявил, что его "охмурили, опоили и развели на секс". Анастасию Шульженко он назвал "мошенницeй, существом". Настя высмеяла любовника за его "предрассудки и предвзятое отношение к людям, а также дискриминацию по признаку пола". Все это Шульженко сделала на фоне новой песни Королевой.

Сама Наташа после возникшего скандала обвинила в своих бедах низкий уровень культуры россиян. "К сожалению, общий уровень культуры с годами снижается, внимание зрителя смещается с культурных и моральных ценностей на уровень сплетен, безнравственности и потребительства. Я расстроена тем, что телевидение, которое всегда было источником информации, знаний, красивого кино, концертов превращается в навозную яму, где ценностями становятся обсуждение личной жизни публичных людей зачастую с использованием недостоверной или незаконно полученной информацией", - цитирует ее Собеседник.Ru.

Напомним, в середине августа Наташа Королева обратилась в полицию, заявив, что из ее дома пропали драгоценности на сумму пять миллионов рублей. Артистка рассказала, что в краже подозревает двух женщин, которые в ее отсутствие приходили в гости к ее 50-летнему мужу Сергею Глушко. Позже выяснилось, что одна из дам оказалась любовницей Тарзана. 28-летняя Анастасия Шульженко утверждала, что была беременна от стриптизера. Через несколько дней после скандального признания девушки Глушко обратился к публике со своей исповедью. Он заявил, что действительно изменил жене, но отвечать будет только перед ней и Богом. А потом выступил еще с одним обращением, обвинив федеральные каналы в том, что они на всю страну раструбили о скандале.