Королева перевоплощений: Элизабет Мосс и ее лучшие роли

Эту неподражаемую актрису еще называют королевой современного телевидения. Талант Мосс раскрывается в каждой картине, где она снимается. Ее умение полностью вживаться в роль оценили и зрители, и кинокритики. Самое поразительное, что в жизни Мосс – совершенная противоположность своих персонажей: она хохотушка, попадающая в нелепые ситуации. Предлагаем вашему внимаю три запоминающиеся роли Элизабет.

«Рассказ служанки»

Это сериал-антиутопия, снятый по одноименному роману Маргарет Этвуд. Это крайне жёсткая история о полном бесправии женщин в недалеком будущем. Природа наказала людей за их потребительское отношение бесплодием. Теперь только одна из 100 женщин может родить ребенка. В тоталитарном государстве Галаад таких женщин называют служанками. Их отдают в семьи высокопоставленных офицеров и чиновников, насилуют и забирают родившегося ребенка.

Мосс играет в этом сериале одну из ключевых ролей. Сначала она предстает перед зрителем наивной и послушной служанкой. Но это лишь внешняя оболочка, под которой скрывается бунтующая натура. С каждой серией пламя ярости лишь разгорается в душе главной героини. И вот перед нами уже жесткая личность, непокорная, бросившая вызов бесчеловечным законам и высшим чинам государства.

За трансформацией Мосс в этой роли наблюдать очень волнительно. Она заставляет поверить ей, влюбляет в себя, ведет зрителя за собой. Вместе с ней вы будете переживать душевные муки, терзаться сомнениями, отстаивать свои права и добиваться справедливости.

«Вершина озера»

В этой многосерийной драме Элизабет Мосс играет роль детектива Робин Гриффин, которая специализируется на делах несовершеннолетних. По сюжету она возвращается в родной город Лейктоп в Новой Зеландии, чтобы навестить больную мать. В это же время происходит таинственное исчезновение беременной 12-летней девочки. Гриффин соглашается помочь с расследованием, но даже не подозревает, к чему это приведет.

По мере погружения в дело, детектив все ярче вспоминает ужасные дни своего детства – оказывается, что она тоже подвергалась изнасилованию. И вот расследование уже становится личным делом. Гриффин пытается найти девочку и отца ребенка. С каждой серией вопросов становится только больше, интрига нарастает, а расследование закручивается в большой клубок хитросплетений и неожиданных связей. Оказывается, что все жители этого городка имеют свои тайны.

Мосс в эту роль вписалась изумительно. Она умело балансирует на грани сильного и слабого человека, хорошего и плохого полицейского. Показывает нам девушку, душа которой изранена своими драмами.

«Мы»

Американский психологический триллер с элементами ужасов 2019-го года. В центре повествования – семья Уилсонов, которая внезапно столкнулась с группой лиц в красных комбинезонах. Пугающая реальность такова, что эти люди оказались точными копиями Уилсонов. И эти двойники словно порочные антиподы, которые олицетворяют лишь человеческую жестокость.

Хоть Элизабет Мосс и не играет в этом фильме главную роль, смотреть на ее образ одно удовольствие. Она точно передает эмоции своего персонажа – подруги семейства Уилсонов. Чего только стоит ее бесшумный крик в моменты ужаса. А от мельчайших движений мимики зритель покрывается мурашками. Аккуратная и негромкая игра Мосс заставит вас погрузиться в жуткую атмосферу фильма и оставаться в напряжении вместе с героями.

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