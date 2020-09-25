Яндекс создал курс для двоечников по письму и чтению

Сам курс бесплатный, достаточно просто зарегистрироваться на платформе. Всего в нем 12 еженедельных занятий, которые нужно постепенно выдавать ребенку Фото: Мария ЛЕНЦ

Компания Яндекс запустила новый курс для школьников на базе онлайн-платформы Яндекс.Учебник. Этот курс поможет тем детям, у которых возникают трудности с чтением и письмом. В целом, по разным оценкам, те или иные проявления дислексии или дисграфии есть у 5 - 20 процентов учеников!

- Для нас очень важно помочь детям, у которых пока ещë не всë получается гладко, — говорит Евгений Лурье, руководитель Яндекс.Учебника.- Трудности с чтением или письмом зачастую не зависят от самого ребенка. И наш новый курс по работе с такими сложностями чтения помогает школьникам не множить проблемы как снежным ком, а справляться с ними, как только они возникают.

Сам курс бесплатный, достаточно просто зарегистрироваться на платформе. Всего в нем 12 еженедельных занятий, которые нужно постепенно выдавать ребенку. Каждое занятие содержит 6 карточек с заданиями, направленных на формирование навыков чтения и развитие внимания, мышления, зрительного и слухового восприятия, а также слухоречевой памяти.

- Эти задания спроектированы на стыке нейролингвистики и педагогики. Мы взяли традиционные, эффективные методы и переработали их, - рассказывают специалисты Яндекс.Учебника. – К каждому упражнению идет сопроводительное видео, в котором методист объясняет, как его использовать – в классе с другими детьми или дома с родителями. Инструкции к карточкам озвучены, так что с упражнениями справятся даже те дети, кто еще не умеет читать. А для тех, кому нужно глубже отработать тот или иной навык, предусмотрены дополнительные задания.

По задумке разработчиков, курс поможет решить самые частые проблемы, которые возникают у первоклассников при чтении и письме – это смешение разных букв и звуков, зеркальное написание отдельных букв и низкая скорость чтения. И здесь очень важно понимать, что все эти проблемы происходят не потому, что ребенок мало старается, а потому, что у него еще не до конца сформированы соответствующие отделы мозга. Поэтому, если вы отмечаете у своего ребенка подобные сложности, нужно не ругать его за ошибки, а вовремя диагностировать проблему и обратиться за профессиональной помощью.

СПРАВКА «КП»

Как понять, что у ребенка дислексия или дисграфия?

1. Проблемы с речью: она развивается медленнее, чем у сверстников, ребенок делает много ошибок при чтении и письме, медленно читает и плохо понимает прочитанное. Может путаться во временах года или днях недели, с трудом заучивает стихи.

2. Проблемы с зрительно-пространственным восприятием: ребенок путает право и лево, может писать буквы и цифры зеркально, путает похожие буквы (например, З и Е). Может проигнорировать стоящие слева знаки или левую страницу в книге, не любит игры, требующие пространственного мышления.

3. Моторные и регуляторные трудности: ребенок демонстрирует неловкость и плохую координацию в подвижных играх, плохо развита мелкая моторика (например, не может завязать шнурки или собрать паззл), неправильно держит ложку или карандаш. Ребенок может делать все очень медленно, или наоборот, слишком импульсивно, испытывает трудности с концентрацией и внимательностью.