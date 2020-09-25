Алексей Казаков вручил президентские награды участникам акции «Мы вместе»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Забайкальском крае прошла торжественная церемония награждения волонтеров акции взаимопомощи «Мы вместе», которые помогали жителям региона на фоне распространения коронавирусной инфекции. Заместитель председателя правительства Забайкалья Алексей Казаков вручил добровольцам памятными медалями «За бескорыстный вклад», которые учреждены президентом России Владимиром Путиным.

Вице-премьер отметил, что эти награды являются квинтэссенцией всех слов благодарности, которые были адресованы волонтерам, не побоявшимся рискнуть своим здоровьем в этот непростой период.

«Самое ценное человеческое качество – быть неравнодушным, помогать тем, кому тяжело. В этот непростой год была развернута работа по оказанию помощи тем, кто в ней нуждался - медицинские, социальные работники, пожилые люди. На протяжении нескольких месяцев волонтеры ОНФ и неравнодушные граждане оказывали помощь. Эта награда от президента РФ - квинтэссенция тех слов благодарности, которые звучали на протяжении нескольких месяцев. Большое спасибо всем, кто не жалел своего личного времени, рисковал здоровьем и помогал. Со стороны органов власти Забайкальского края постоянно шла организационная и материальная поддержка, т.е. на все обращения мы реагировали максимально быстро и мы рады, что такой же отклик был и со стороны простых людей и организаций», - заявил Алексей Казаков.

Виктория Попова, занимающая пост руководителя Общероссийского народного фронта в Забайкалье, рассказала, что в пандемию волонтерские отряды были организованы во всех районах Забайкальского края. Всего за время работы добровольческих отрядов от людей поступило более 30 тысяч заявок на участие в социальных акциях.

В результате организация смогла оказать помощь сотне тысяч местных жителей.

«Около 700 волонтеров по всему региону работали без выходных и в праздники. Они старались предоставить помощь нуждающимся. Было сложно, было и эмоциональное выгорание. Но горящие глаза людей, которым помогли, возвращали нам силы и заставляли снова вставать по утрам и оказывать помощь уже другим нуждающимся», - рассказала Попова.

Добавим, что позже награждение волонтеров пройдет и в других районах Забайкалья. Всего в регионе планируется вручить 195 памятных медалей.