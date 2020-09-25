Как «народный бюджет» помогает благоустраивать улицы и дворы

Люди хотят жить в уютных дворах и комфортных городских пространствах – и государство готово тратить средства на их благоустройство. Об этом президент России Владимир Путин говорил во время недавней встречи с российскими сенаторами. С 2020 года почти 160 проектов благоустройства малых городов и исторических поселений получили финансирование из федерального бюджета.

- Начиная с 2018 года мы ежегодно поддерживали 80 проектов благоустройства малых городов и исторических поселений. Важно то, что с этого года их количество увеличивается вдвое, то есть поддержку из федерального бюджета будут ежегодно получать не менее 160 проектов-победителей всероссийского конкурса создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях, - подчеркнул Владимир Путин.

Решение увеличить финансирование таких проектов показательно. Ранее планировалось, что программы благоустройства по некоторым направлениям будут сокращаться. В том числе «под нож» попадала самая народная строчка расходов – благоустройство дворов. Благодаря инициативе партии «Единая Россия», выступившей в защиту интересов жителей, этого удалось избежать.

- В партию поступали обращения жителей, в которых они просят сохранить программу по благоустройству дворов. Эта тема также звучит и во время региональных дискуссий, - рассказывал ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Одновременно с федеральными программами благоустройства «Единая Россия» разработала собственный партийный проект «Городская среда», стартовавший в 2017 году. Его главная цель – изменение облика российских городов, благоустройство дворовых и общественных территорий. Проект стал одним из самых успешных направлений работы единороссов. Совместными усилиям депутатов различного уровня только в 2020 году из федерального бюджета на благоустройство регионов было выделено более 38,5 млрд. рублей. Эти деньги позволят обустроить примерно 5 тысяч общественных пространств и 6 тысяч дворовых территорий по всей России.

Огромный плюс проекта – что и как благоустраивать, решают сами жители. Единороссы организуют общественные обсуждения и рейтинговые голосования, во время которых принимаются совместные решения. С каждым годом число участников очных и дистанционных дискуссий только растет.

Весной этого года, например, партпроект «Городская среда» организовал общероссийский опрос по благоустройству дворов и общественных пространств. Его участниками стали около 50 тысяч человек из 74 регионов России. Итоги опроса во многом оказались неожиданными.

- По его результатам можно сделать вывод: люди больше знают о том, как по проекту благоустроить парки и скверы, нежели собственный двор.

При этом их как раз больше волнует состояние дворовых территорий — озеленение, ливневки, детские площадки, места для выгула собак, парковки и так далее, - рассказал координатор партпроекта «Городская среда», депутат Госдумы Павел Качкаев. По его словам, все больше людей присоединяются к удобному формату онлайн-обсуждений и стремятся участвовать в решении вопросов по благоустройству.

По итогам опроса выяснилось, что около 80% ответивших довольны результатами благоустройства. Чтобы добиться качественного результата, активисты проекта постоянно мониторят ситуацию на всех этапах работы. Единороссы вместе с жителями следят за сроками заключения и соблюдения контрактов, проверяют качество работ и наличие гарантий. В итоге благодаря совместному общественному контролю качество работ за последнее время выросло в разы. Например, регионы стали чаще устанавливать пятилетний срок гарантии на результаты своего труда по общественным пространствам, и на три года - по дворам. Это заставляет подрядчиков работать более добросовестно и качественно выполнять свои обязательства.

В 2020 году среди регионов – лидеров по благоустройству оказались Московская область (здесь благоустроили 1338 двора и 46 общественных пространств) и Ямало-Ненецкий АО (682 двора и 84 общественных пространств). Хорошие результаты показали Санкт-Петербург и Башкортостан. Программа помогает благоустраивать как обычные дворы, так и действительно знаковые объекты. В их числе - Старейший казанский городской парк «Черное озеро» и Екатерининский сад в Симферополе. При этом одной только ремонтом и реконструкцией партпроект единороссов не ограничивается: он позволяет создавать и совершенно новые пространства. Таким объектом, например, стал Затулинский дисперсный парк в Новосибирске. Его дизайн-проект разработало консалтинговое бюро «Стрелка»: целый комплекс парков, скверов, спортивных и детских площадок, связанных между собой пешеходными дорожками, разместился внутри жилых кварталов города. Примечательно, что раньше проекты благоустройства реализовывались лишь в некоторых регионах. Теперь же включиться в программу могут все без исключения субъекты РФ.

Еще одним важным результатом работы единороссов стал «народный бюджет». Летом 2020 года Владимир Путин подписал предложенный «Единой Россией» закон об инициативном бюджетировании. Такая форма расходования средств позволяет людям самим решать, на что будут тратиться государственные деньги – и речь идет не только о благоустройстве. При инициативном бюджетировании местные бюджеты выделяют средства на проекты, разработанные по инициативе жителей. Расходуются эти деньги тоже под непосредственным контролем общественности.

- «Единая Россия» провела опрос — на что люди хотят потратить «народный бюджет»? Помимо дворов и парков, они считают нужным привести в порядок стадионы, спортплощадки, благоустроить дома культуры, отремонтировать дороги в отдаленных территориях, - рассказал Павел Качкаев. - Другая часть ответов касалась коммунальных проблем - от замены труб до ремонта крыш и фасадов домов. Теперь они могут решить, что делать в первую очередь, самостоятельно.