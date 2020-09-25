Казахстан готовится отменить смертную казнь

23 сентября 2020 года в штаб-квартире Организации Объединённых Наций Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров подписал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни. Фото: www.gov.kz/

Постоянный представитель Республики Казахстан при Организации Объединённых Наций Кайрат Умаров подписал документ об отмене в стране смертной казни. Это решение стало «эхом» заявления президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, сделанного накануне в ходе online-выступления на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. «С целью защиты фундаментального права на жизнь и достоинство человеческой личности принято решение о подписании Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни», - сказал Токаев.

De facto и de jure

Примечательно, что отмена смертной казни в Казахстане коснётся всего одного человека – в настоящее время в одной из казахстанских тюрем содержится единственный смертник, приговорённый в 2016 году к высшей мере наказания за убийство 10 человек. Следует отметить юридическую тонкость: согласно законодательству Казахстана, Второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах подлежит обязательной ратификации парламентом страны и может вступить в силу только после одобрения большинством законодателей. Кроме того, согласно п. 1 ст. 2 Второго Факультативного протокола, из правила могут быть сделаны исключения, предусматривающие применение смертной казни в военное время после признания вины в совершении наиболее тяжких преступлений военного характера. Для соблюдения юридической процедуры законодатели Казахстана должны изменить ст. 17 Уголовного кодекса и внести изменения в ст. 15 Конституции страны. Однако в реальной жизни смертная казнь в Казахстане не применяется уже давно - с 2004 года. Годом ранее первый президент республики Нурсултан Назарбаев своим указом ввёл мораторий на применение этой исключительной меры наказания «в целях дальнейшей гуманизации уголовной политики государства»

С 1990 года до введения моратория в стране было приведено в исполнение 536 приговоров о смертной казни. Указ Назарбаева приостановил исполнение подобных приговоров, однако не запретил судам выносить вердикты о назначении высшей меры наказания. При этом в качестве альтернативы в Казахстане с 2004 года введено бессрочное заключение, приговорённым к высшей мере стали менять наказание на пожизненные сроки.

В настоящий момент участниками Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленному на отмену смертной казни, являются 88 из 193 государств-членов ООН.

После того как казахстанские парламентарии одобрят инициативу главы страны и высшая мера уйдёт в прошлое, на постсоветском пространстве останется лишь три государства, в законодательствах которых содержится норма о применении смертной казни, — Таджикистан, Россия и Беларусь. При этом в России и Таджикистане также действует мораторий на применение высшей меры наказания. В России он был введён в 1996 году, в 2009 году Конституционный суд продлил его до того момента, пока либо не будет ратифицирован протокол №6 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, либо Россия официально откажется от взятых на себя обязательств по его исполнению. Единственной страной Европы и СНГ, где действует и приводится в исполнение норма о смертной казни, остаётся Республика Беларусь.

«Экономически сильное, демократически развитое государство»

Наиболее авторитетным глобальным «лоббистом» отмены высшей меры наказания является Международная комиссия против смертной казни (МКСК), членами которой являются бывшие президенты, главы правительств, высокопоставленные сотрудники ООН, адвокаты и журналисты. В течение многих лет МКСК стремится убедить лидеров государств Центральной Азии и Монголии сделать свой регион первым на планете, свободным от смертной казни. Комиссия приветствует инициативу лидера Казахстана.

Между тем, аналитики отмечают, что эта инициатива является лишь одним из последовательных шагов руководства республики в направлении более гуманной правовой системы. Можно напомнить, что в ходе Общеполитических дебатов Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября президент Казахстана также упомянул, что в возглавляемой им стране отменено уголовное наказание за клевету, приняты новые законы о политических партиях и мирных собраниях.

«Казахстан преисполнен решимости построить экономически сильное, демократически развитое и сфокусированное на удовлетворение потребностей каждого гражданина «слышащее государство», - сказал Касым-Жомарт Токаев. - В этой связи мы осуществляем масштабные политические и экономические реформы, призванные придать новый импульс развитию в интересах всего нашего народа».

В качестве иллюстрации движения в этом направлении можно привести и сентябрьское ежегодное Послание президента к народу Казахстана, в котором Токаев заявил, что правоохранительная и судебная системы республики нуждаются в кардинальном реформировании. Токаев отмечал, что в работе правоохранительной машины Казахстана в силу инерции преобладает обвинительный уклон. «Оперативные сотрудники, выявляющие преступления, и следователи, принимающие процессуальные решения, работают в подчинении у одних и тех же начальников, для которых главной задачей является раскрытие преступления и направление дела в суд. Но права и свободы граждан не должны страдать в угоду показателям», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана считает необходимым законодательно возложить на прокурора обязанность согласования ключевых процессуальных решений, затрагивающих права и свободы человека. «Для меня эта проблема является приоритетной», - подчеркнул Токаев.

«Важно научить сотрудников правоохранительных органов вести открытый диалог с людьми. Это направление должно стать приоритетным в системе подготовки и подбора кадров», - также заявил Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, по его словам, требуют пересмотра действующие пороги привлечения бизнеса к уголовной ответственности за налоговые правонарушения. «Любые следственные действия в отношении зарегистрированных предпринимателей могут осуществляться только с санкции суда или прокурора», - сказал президент Казахстана.

Одновременно с этим Токаев считает необходимым ужесточить наказание за тяжкие преступления против личности. «Мы увлеклись гуманизацией законодательства, при этом упустив из виду основополагающие права граждан. Нужно в срочном порядке ужесточить наказание за сексуальное насилие, педофилию, распространение наркотиков, торговлю людьми, бытовое насилие против женщин и другие тяжкие преступления против личности, особенно против детей. Это моё поручение парламенту и правительству», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своём ежегодном послании. Но теперь понятно, что эти тяжкие преступления против личности будут караться по всей строгости закона, однако без применения смертной казни.