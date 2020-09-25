«МегаФон» запустил мобильный интернет в 100 столичных новостройках

Московский рынок недвижимости развивается рекордными темпами – только в прошлом году в столице было сдано почти 5 млн квадратных метров нового жилья.

Сотовый оператор «МегаФон» поставил своей целью обеспечить их владельцев качественным и доступным мобильным интернетом современных стандартов LTE и LTE Advanced. К концу сентября 100 жилых комплексов в Москве и Подмосковье уже оснастили базовыми станциями «зеленого» оператора.

Как сообщили в компании, свыше 500 тысяч жителей столичного региона получили возможность пользоваться мобильным интернетом на скорости до 150 мбит/сек. Этого достаточно не только для веб-серфинга и мессенджеров, но и для таких ресурсоемких задач, как просмотр фильмов в HD-качестве.

«МегаФон постоянно совершенствует инфраструктуру в Москве и области – одном из самых динамично развивающихся регионов. Пристальное внимание мы уделяем новым и строящимся жилым кварталам, где из-за большого притока горожан может возникнуть дефицит емкости. В этом году мы усилили план по развитию инфраструктуры и построили свыше 100 базовых станций в стандарте LTE и LTE Advanced. В результате жителям более 200 тысяч квартир к моменту заселения будут доступны качественная связь и высокоскоростной интернет», – заявил технический директор Столичного филиала «МегаФона» Андрей Абрамов.

Среди жилых комплексов, уже подключенных к скоростному интернету, числятся «Ривер парк», «Сердце столицы», Neva Towers (Нева Тауэрс), «Дом на Мосфильмовской», «Гавань», «Ново-Никольское», «Мир», «Митино, «Захарово-парк» и многие другие. В перспективе их число будет увеличиваться, а всего с начала 2020 года «МегаФон» вдобавок к уже существующим установил и модернизировал порядка 1000 своих базовых станций, поддерживающих стандарт передачи трафика четвертого поколения. В результате абоненты компании получили более быструю связь – как показали замеры международного агентства Ookla, скорость 4G-интернета у «МегаФона» является самой высокой в Московской области.