«Менделеев» — стоматология будущего

Стоматология «Менделеев»

Стоматолог: врач или бизнесмен

Так вышло, что в современном мире для большинства людей наиболее важная цель — заработать деньги. Хотели бы вы, чтобы ваш стоматолог был исключительно предпринимателем и думал о вас прежде всего как о источнике заработка? Ответ очевиден. Клиника, выкачивающая деньги и обманывающая пациентов, просуществует совсем недолго, но всё же успеет доставить кому-то неприятности.

«Найти баланс между качественной помощью людям по адекватной стоимости и успешным бизнесом — не так просто. В организации такого процесса принимает участие целая команда профессионалов разного профиля от врача до IT-специалиста.» — рассказывает Роман Игонин.

Современные технологии, автоматизация, компьютеризация и тщательный многоступенчатый контроль на каждом этапе работы процветающей стоматологии обязательно приносят свои плоды. Однако, и без человеческого фактора, внимательного отношения к пациенту никак не завоевать доверия.

Действительно, давно прошли те времена, когда пациент со страхом в глазах усаживался в кресло стоматолога, когда больно было лечить кариес и люди могли неделями пить обезболивающие, лишь бы оттянуть поход к врачу. Сегодня даже самые сложные виды лечения зубов, в том числе имплантация, проходят в совершенно комфортных условиях для пациента.

Стоматология «Менделеев»

Как быть лидером среди конкурентов

Роман Игонин выделил основные аспекты работы клиники, благодаря которым «Менделеев» является лидером и входит в 10 лучших стоматологий России по данным «Яндекс.Wordstat»:

Постоянное развитие. Врачи дважды в год обучаются за границей, приобретают ценные знания и навыки, успешно внедряют в работу инновационные методики.

Собственная зуботехническая лаборатория. Это позволяет не только обеспечивать высочайшее качество и контроль за изготовлением ортопедических изделий, но и гарантировать выгодную стоимость без переплат посредникам.

Личный координатор для каждого пациента. Во-первых, это удобно для уточнения любых интересующих вопросов и информации. Во-вторых, координатор на связи в любое время, а значит пациент чувствует заботу и особое отношение.

Цифровые технологии. Благодаря их применению происходит ускорение многих рабочих процессов, онлайн-взаимодействие с пациентами, усовершенствованная организация и контроль на всех этапах деятельности клиники.

Внимательное отношение к деталям. Весь персонал должен быть сосредоточен на том, чтобы пациенту было комфортно от самого первого шага в клинику и до окончания лечения. Только качественный сервис и искреннее отношение.

Удобное расположение. Все клиники сети «Менделеев» расположены таким образом, чтобы пациентам не приходилось тратить часы драгоценного времени на дорогу. Добраться туда достаточно быстро из любой точки Москвы.

Роман Игонин делится с нами секретами успеха: «Мы неслучайно называем себя «Умная стоматология». Это ведь не просто красивые слова, а наш основной принцип! Важно понять и изучить потребности людей, а потом постараться вложить все силы для их удовлетворения. Наши пациенты получают максимум от визита в клинику: высокое качество услуг, кратчайшие сроки лечения, цены без накруток и обязательные гарантии. Это и есть уровень стоматологии будущего — высокотехнологичность, индивидуальный подход, комфорт и европейский сервис. Пока в некоторых клиниках стоит старый кулер с водой, мы предлагаем своим пациентам вкуснейший кофе, приготовленный на швейцарской кофемашине. Надо делать свою работу так, чтобы люди с удовольствием возвращались снова и приводили близких!»

Стоматология «Менделеев»

Вам нужна консультация грамотного стоматолога? Возможно, вы хотите узнать о протезировании зубов в Москве или давно мечтаете поставить имплант, но не знаете, где и как — специалисты сети клиник «Менделеев» рады помочь.

Контакты клиники

Сайт: me-dent.ru

Адреса:

Хорошевское шоссе, 17 (м. Полежаевская)

ул. Новослободская, 36/1с1 (м. Новослободская/Менделеевская)

Подсосенский пер., 28 (м. Курская)

Телефон: +7 (495) 545-45-48

Время работы: Пн-Вс с 10:00 до 21:00 без перерывов и выходных

Реклама