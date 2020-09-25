Путину показали удар «Искандеров»

По дороге от вертолета к пригорку, где разместили наблюдательный пункт, начальник Генштаба Валерий Герасимов даже успел провести для президента небольшую экскурсию на ходу. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Владимир Путин прилетел на полигон Капустин Яр в Астраханской области в самый разгар финального этапа командно-штабных учений «Кавказ-2020». Когда он вошел на наблюдательный пункт, как раз пришла очередь демонстрировать свое мастерство ракетчикам, атаковавшим воздушные цели.

По дороге от вертолета к пригорку, где разместили наблюдательный пункт, начальник Генштаба Валерий Герасимов даже успел провести для президента небольшую экскурсию на ходу - показать, какая техника участвует в маневрах.

- Вот справа - боевая машина поддержки танков, - рассказывал он. - Мощнейшая машина! Создали лет десять назад, но она не использовалась. Но потом мы с министром посмотрели и приняли решение.

Судя по тому, что машина тоже принимала участие в грандиозных учениях, решение было положительное.

К выполнению учебно-военных задач в этот раз были привлечены военнослужащие 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, часть сил 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, соединения воздушно-десантных войск, бригада армейской авиации, группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, беспилотной авиации, боевого, технического, тылового и медицинского обеспечения. А раскинулся «Кавказ-2020» очень широко - на внутренних полигонах Южного военного округа Прудбой, Ашулук, Капустин Яр, наземных авиационных полигонах Арзгирский и Копанской, в акваториях Чёрного и Каспийского морей, где разыгрывали свои эпизоды действий группировки Черноморского флота и Каспийской флотилии, а последней помогали даже корабли военно-морских сил Ирана.

Путин наблюдал, как более 20 штурмовиков Су-25М3 нанесли массированный авиаудар по условному противнику, как отработала по своим целям тяжелая огнеметная система ТОС-2 - «Тосочка», как провели пуски ракетные комплексы «Искандер-М». И, судя по реакции верховного главнокомандующего, увиденным он остался доволен.