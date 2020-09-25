Лохматый «Евгенич»: Сергей Жуков снимает Ольгу Бузову в новом сериале

Сергей Жуков снимает Ольгу Бузову в новом сериале Фото: СОЦСЕТИ

Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков, как известно, не просто певец. Бизнес он тоже умеет и любит вести: владеет сетью баров (купить франшизу заведения можно за 2 миллиона рублей), кондитерскими и даже IT-компанией. А теперь, как это модно в последнее время, артист решил посмотреть в сторону сериальной промышленности.

В качестве продюсера Сергей запустил съемки пилотной серии проекта «Евгенич» (предположительно, для одной из онлайн-платформ или даже канала ТНТ). Это музыкальная комедия с ностальгической подоплекой. В проекте обыгрываются музыкальные вкусы взрослых людей и популярные в 80-90-е годы группы и исполнители: AC/DC, Мадонна, «Технология».

Фото: СОЦСЕТИ

Возможно, и сам Жуков предстанет в сериале в своеобразном, комичном и специфическом камео. По крайней мере, на опубликованных в инстаграме кадрах со съемочной площадки видно, как музыкант, загримированный в лохматого мужчину с залысинами в растянутом свитере на несколько размеров больше, зажигает возле микшерного пульта. Как на дискотеке.

Фото: Instagram.com

Пока никаких подробностей работы музыкант почему-то не раскрывает. Известно только, что вместе с Сергеем в проекте заняты Ольга Бузова и Владимир Сычев (Псих из «Физрука»). Телеведущая ТНТ предстает в образе скромной девушки в очках и крупном пиджаке песочного цвета.

- Все максимально серьезно, - иронизирует у себя в инстаграме Ольга. - Снимались сегодня с Сергеем Жуковым и Владимиром Сычевым для одного интересного проекта.

Фото: СОЦСЕТИ

Для Бузовой — это не первый сериал. До этого она работала в проектах «Бедные люди» (должна была играть главную роль, но сценарий, концепцию и название «Бисер» потом изменили, выведя на первый план второстепенных персонажей), «Универ» и др.

Съемки пилотной серии проекта только стартовали в Долгопрудном. Поэтому зрители увидят дебютный проект телепродюсера Жукова (как актер в сериалах ТНТ он уже работал), если вопрос с финансированием решится положительно и сериал примут на канале, не раньше 2021 года.