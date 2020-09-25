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Теннисный турнир «Ролан Гаррос» в коронавирус: болезненные тесты и возмущение Серены Уильмс

Во Франции стартует одно из главных спортивных событий года года. Доиграть его будет большой удачей
Андрей ВДОВИНАндрей ВДОВИН
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Рафаэль Надаль во время тренировки

Рафаэль Надаль во время тренировки

Фото: EAST NEWS

Во Франции — рост заражений Covid-19. Практический каждый день бьются новые рекорды по количеству заболевших. Власти Парижа думают опять закрывать бары и рестораны, а владельцы выживших заведений готовятся к протестам против таких мер. И в этой обстановке собирается стартовать «Ролан Гаррос» - один из турниров «Большого шлема».

Ему почти 130 лет, и за все это время «Ролан Гаррос» не проводился всего в двух случаях — в те годы, когда на континенте бушевали Первая и Вторая мировые войны. В 2020-м коронавирус не смог заставить организаторов капитулировать — турнир лишь перенесли с весны на осень. Но это будут очень скандальные дни.

Тесты: «Мы суем глубже, чем американцы»

На «Ролан Гаррос» разработали драконовские меры против Covid-19. Для начала каждый участник должен дважды сдавать тесты на коронавирус. И пока теннисисты ждут результатов, они не имеют права покидать выделенные им помещения. Ожидание может затянуться на 24 часа, и тогда спортсменов обещают кормить обедами. Некоторые из них уже разместили в сети фото этой трапезы — пластмассовые подносики с едой. Второй тест проводится через 48 часов после первого.

Тестами звезды тенниса недовольны. По их словам, медицинские работники так глубоко лезут своими палочками в нос, что это может быть травмоопасным.

Но все эти обвинения Бернар Монтальван, отвечающий на «Ролан Гаррос» за медицину, отметает сразу: «Когда делают тест в США, то они еле касаются носа. Мы же суем палочку глубже в носоглотку. Наши эксперты говорят, что если поводить ей в носу, то это бесполезно, вы никогда ничего не найдете».

«Пузырь» в отеле: Серена недовольна

Если у кого-то из теннисистов найдут коронавирус, его запрут в отеле на 14 дней. Специальные гостиницы — это еще один оплот борьбы с Covid-19. Организаторы «Ролан Гаррос» сняли два отеля, и постановили, что игроки могут жить только в них. Но каждый участник турнира имеет право не более, чем на два номера. Тесты будут проводиться раз в 5 дней, и если даже один из окажется положительным не у самого теннисиста, а у кого-то из их тренеров, массажистов и т. д., то все равно спортсмена снимут с соревнований.

Участники «Ролан Гаррос» обзаны постоянно ходить в масках, не имеют права покидать отель и выходить куда-либо, кроме кортов турнира. То есть обязаны находится в «пузыре» Но опять же, многие теннисисты возмущены: они пишут в соцсетях, что «пузырь» - дырявый, что в отелях живут посторонние люди и масок они не носят.

А больше всего была недовольна Серена Уильямс. У нее квартира в Париже, и американская звезда думала жить там. Особенно ее возмущает тот факт, что на трибунах будут зрители. «Если будут допущены болельщики, то и нам стоит разрешить проживать где угодно. Я не хочу вновь попасть в больницу», - заявил Уильямс.

Зрителей все меньше: теперь их всего 1000

Болельщики — это одна из самых больных тем «Ролан Гаррос». Сначала их количество снизили до 11500 человек, потом до 5000. После очередного ужесточения режима, квота зрительских мест съежилась до одной тысячи. И не факт, что болельщикам вообще не запретят посещать корты. Да и вообще, мало кто сейчас со стопроцентной уверенностью поручится за то, что турнир будет доигран.

Отказались выступать и некоторые теннисисты. Например, действующая чемпионка «Ролан Гаррос» Эшли Барти посчитала риск заразится очень большим и снялась с турнира. В ее отсутсвие главным фаворитом считается Симона Халеп. А мужчин все просто: все уверены, что «Ролан Гаррос» разыграют между собой Рафаэль Надаль и Новак Джокович. Наш Даниил Медведев — пятый-шестой в списке фаворитов.

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