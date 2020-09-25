Владимир Путин поддержал законопроект о соцгарантиях в Ленинградской области

Владимир Путин провел видеоконференцию с вновь избранными российскими губернаторами. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

Законопроект о социальных гарантиях в Ленинградской области получил поддержку президента России. Во время видеоконференции, которую Владимир Путин провел с вновь избранными губернаторами, глава Ленобласти Александр Дрозденко представил ему концепцию «47 гарантий 47 региона». Новый законопроект установит не снижаемый «минимум» качества жизни и закрепит социальные гарантии, на которые имеют право ленинградцы. По словам губернатора, он станет продолжением выдвинутого в регионе лозунга «От инвестиций в экономику к инвестициям в человека».

- Наши достижения в экономике мы хотим трансформировать в качество жизни, в социальную защищенность людей, в повышение социальных стандартов, - подчеркнул Александр Дрозденко.

Губернатор рассказал президенту, что в разработке и обсуждении законопроекта принимали участие жители Ленинградской области.

- Мы не стали традиционно этот закон обсуждать с чиновниками либо проводить общественные слушания, - сообщил Александр Дрозденко. - Мы пошли по другому пути - организовали, по сути, всенародное обсуждение: а что же люди видят, какие им нужны социальные гарантии? И в течение четырёх недель почти 500 волонтёров проводили опрос жителей, сбор предложений, а я и моя команда встречались с жителями, открыто обсуждали все проблемные вопросы, слушали критику.

Итогом таких обсуждений стал закон, который будет принят этой осенью. Новый бюджет региона на 2021 год будет сформирован уже с учетом исполнения социальных гарантий. По словам губернатора, во время встреч с ленинградцами он проработал каждую сферу: соцгарантии коснутся здравоохранения, комфортной среды, образования, социальной защиты, экологии, экономики и культуры. В качестве примера Александр Дрозденко привел больной для региона вопрос — нехватку врачей.

- Сегодня эта проблема острая, и, например, в социальных гарантиях мы предусмотрели стипендию губернатора для студентов, которые учатся в ординатуре, 10 тысяч рублей, подъёмные, через три года предоставление служебного жилья, а через семь лет – возможность это жильё приватизировать. И так мы проработали каждый раздел социальных гарантий, для того чтобы и люди, которые поднимали проблемные вопросы, увидели, как они будут решаться, а самое главное, что это закон, а не просто лозунги, - подчеркнул Александр Дрозденко.

Владимир Путин поддержал инициативу ленинградцев и выразил надежду, что все предусмотренные законопроектом социальные гарантии будут исполнены. Глава государства особо отметил: важно, чтобы исполнение закона находилось на постоянном контроле у губернатора.

- Ленинградская область показывала и показывает результаты, которыми можно гордиться, - подчеркнул президент России.