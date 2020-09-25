Дочь рассказала про скандалы Веры Алентовой с Владимиром Меньшовым

Семья Меньшовых - Юлия Меньшова, Вера Алентова и Владимир Меньшов Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Юлия Меньшова активно ведет блог и часто делится с подписчиками сокровенным. На днях дочь Веры Алентовой и Владимира Меньшова решила обсудить любовные отношения и откровенно рассказала о ссорах родителей.

Вера Алентова и Владимир Меньшов, по признанию их дочери Юлии Меньшовой, - очень темпераментные люди и часто выясняют отношения по сей день. "Так получилась в нашей жизни, что мои родители очень рано поженились. У них был студенческий брак, такой довольно конкурентный брак. Они очень долго притирались друг к другу, и они очень темпераментные люди. Они прожили вместе уже 57 лет. Тем не менее, жили они всегда бурно, ссорились и доказывали что-то друг другу", - рассказала наследница звезд.

Актриса вспоминает, что во время семейных конфликтов ей часто выпадала роль третейской судьи. Она давала советы родителям и помогала им мириться.

Однако участие в родительских ссорах сильно сказалось на Юле. Меньшова решила, что проблемы в отношениях матери и отца мешают ей наладить личную жизнь. Артистка призналась, что несколько лет была одна - никто за ней не ухаживал, хотя она была красивая и молодая.

"Разобралась я с этой историей очень просто. Когда родители в очередной раз появились на пороге моей комнаты, я сказала: «А вот и все! Извините, но закрываем дверь с обратной стороны. Я больше не буду этим заниматься». Они были ошеломлены и немного обижены, но потом привыкли", - поделилась актриса.

Вскоре у Юли появилось много ухажеров, а потом она встретилась с будущим мужем Игорем Гординым. Ее отношения с супругом, к слову, нельзя назвать простыми. В 2004 году супруги разошлись, но через четыре года они все-таки воссоединились и теперь живут душа в душу, воспитывая сына и дочь.

В какой-то степени Юля повторила судьбу родителей. Напомним, Вера Алентова и Владимир Меньшов познакомились на актерском факультете Школы-студии МХАТ. Преподаватели отговаривала Алентову от романа с Меньшовым. Им казалось, что актрису ждет блестящая карьера в кино и театре, а Меньшов ей не пара. Однако Алентова в 1963 году согласилась стать его женой. Семейная жизнь супругов началась с испытаний. Бедные студенты не могли позволить себе жить вместе, а после окончания учебы в университете не сразу сумели найти работу. В итоге артистам пришлось трудиться в разных городах. Отношения супругов осложнило появление дочки в 1969 году. После рождения малышки Алентова и Меньшов захотели развестись и четыре года не жили вместе. Однако официально развод так и не оформили, так как поняли, что очень любят друг друга. Воссоединение пошло на пользу карьере. В 1980 году режиссер снял фильм "Москва слезам не верит", главную роль в котором исполнила его супруга. Картина получила премию "Оскар".