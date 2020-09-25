"Угадайте поведение кандидатов": Телеканал предлагает всем желающим заработать на теледебатах Трампа и Байдена

Телеканал предлагает всем желающим заработать на теледебатах Трампа и Байдена Фото: EAST NEWS

Американский телеканал Fox News запускает своеобразную политическую лотерею, участникам которой предлагается угадать поведение кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джозефа Байдена на первых теледебатах.

Среди вопросов, за правильные ответы на которые можно выиграть ценные призы, например, такие: Будет ли Трамп использовать во время дебатов использовать прозвище Байдена «Сонный Джо»; Сколько раз кандидат от демократов вспомнит Барака Обаму;

Наденет ли кто-нибудь из кандидатов медицинскую маску; Как Трамп и Байден обзовут друг друга и другие.

Желающим принять участие в лотерее предлагают установить бесплатное приложение, используемое для ставок на спорт, а организаторы мероприятия гарантируют, что раздадут не менее $25 тысяч победителям, чьи ответы будут признаны лучшими.

В то же время, в Fox News заявили, что такая «игра на интерес» не противоречит законодательству и не имеет ничего общего с азартными развлечениями. По мнению организаторов, это добавит интереса для зрителей, а также привлечет тех, кто смотреть дебаты не планировал вовсе.

Местом первых теледебатов выбран Кливленд (штат Огайо), вторые запланированы на 15 октября в Майами (штат Флорида), третьи – на 22 октября в Нэшвилле (штат Теннеси). Все мероприятия будут начинаться в 21:00 по времени восточного побережья США (04:00 мск) и продлятся по 90 минут.