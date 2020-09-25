Горьковский автозавод заглянул в будущее

Автор фото: Михаил СОРОКИН

Желаете заглянуть в транспортное будущее России? Пожалуй, пора обратить внимание на разработки «Группы ГАЗ». На днях компания представила первые предсерийные образцы электромобиля GAZelle e-NN. А еще в сети появилась информация, что беспилотник «ГАЗель» вышел на первый коммерческий маршрут. Сегодня те люди, благодаря которым стали возможны премьеры новых разработок, отмечают свой профессиональный праздник - День машиностроителя. Накануне торжества сотрудники автогиганта вспоминают этапы становления компании и рассказывают о серьезных преобразованиях на производствах, состоявшихся благодаря Олегу Дерипаска, который в 2000 году стал основным акционером ГАЗа.

ТЕХНОЛОГИИ - ВПЕРЕД

23 сентября Горьковский автозавод представил умную разработку. На конференции «Цифровая индустрия промышленной России» были показаны первые предсерийные образцы электромобиля GAZelle e-NN: представительский микроавтобус, маршрутный микроавтобус и грузопассажирский фургон-комби. Как пояснили в компании, электромобили собраны на заводском конвейере в рамках подготовки к старту серийного производства новой модели. Единая электроплатформа, разработанная конструкторами ГАЗа, позволяет выпускать полную линейку легкого коммерческого электротранспорта: бортовые грузовики, микроавтобусы, фургоны и различные варианты специальной техники. Такой подход позволяет гибко реагировать на требования клиентов по изготовлению различных модификаций электромобиля при минимальных временных и технологических затратах.

А на прошлой неделе в сети появилась информация, что состоялась первая в истории коммерческая перевозка груза из одного города в другой без участия водителя. «Умная» ГАЗель доставила фрукты и овощи из Владимира в Москву.

Сложно представить, что беспилотный автомобиль – это уже не фантастика. В «Группе ГАЗ» сегодня испытывают четвертое поколение беспилотного автомобиля. Интеллектуальный транспорт создан на платформе электромобиля «Газель NEXT». В системах автопилота применены новейшие разработки, созданные в инженерном центре ГАЗа совместно с Нижегородским государственным техническим университетом. Для испытаний машины на Горьковском автозаводе построен специальный полигон, имитирующий городскую среду: смонтированы дорожные знаки, переходы, повороты, парковки, круговое движение, светофоры. Решения, которые ГАЗ создает в процессе развития беспилотных технологий, используются для внедрения интеллектуальных систем помощи водителю, которые уже со следующего года будет применяться на серийных автомобилях производителя.

20 ЛЕТ СПУСТЯ

Разработка новых технологий - заслуга многотысячного коллектива автогиганта. Сегодня сотрудники компании готовятся отмечать свой профессиональный праздник День машиностроителя, который в этом году выпал на 27 сентября.

Автор фото: Михаил СОРОКИН

«Я работаю на ГАЗе с 1991 года и часто вспоминаю то время, когда проходило моё становление и самого ГАЗа. За эти годы ГАЗ сильно изменился, сделал рывок вперед, произвел техническую модернизацию, - сообщил управляющий сборочно-кузовным производством Андрей Матясов. - Теперь мы каждый год вкладываем большие инвестиции в развитие новых технологий, модернизацию наших сварочных линий, расширяем и обновляем парк роботов. Сейчас у нас работает более 300 сварочных роботов, уровень автоматизации в среднем 75-79% – это высокий показатель. Все это для того, чтобы ежегодно выпускать новые модификации автомобилей».

2020 год для Горьковского автозавода особенный. Ровно 20 лет назад компания, которая к концу 90-ых находилась в предбанкротном состоянии, вступила в новую эру. У руля перемен в 2000 году встал промышленник Олег Дерипаска, который приобрел контрольный пакет акций предприятия. Наводя порядок на ГАЗе, привозя в начале нулевых на завод японских консультантов по производственной системе, а потом строя на заводе новые цеха, бизнесмен готовил ГАЗ не только к тому, чтобы там стали делать современные машины для российского рынка. Он заглядывал на много шагов вперед и думал о том, что российская автомобильная отрасль должна сделать мощный скачок в технологическом развитии, в котором страна к концу 90-х безнадежно отстала от лидеров мирового автопрома.

С ПРАЗДНИКОМ!

«Олег Дерипаска сам на производствах показывал пример, как можно рационально все устроить, - вспоминает руководитель третьего конвейера ГАЗа Дмитрий Большаков. - Люди ходили смотреть, как он работает, что внедряет – это произвело огромное впечатление. Это меняло отношение к работе. Сегодня все производственные процессы выстроены так, чтобы нигде не было потерь, каждый процесс, каждый шаг стандартизирован и рассчитан по хронометражу».

Сегодня на базе Горьковского автозавода создан современный холдинг «Группа ГАЗ», который обеспечивает транспортную систему страны легкими коммерческими автомобилями, грузовиками, автобусами, огромным количеством спецтехники для различных отраслей народного хозяйства. По тем новым разработкам, которые выпускает компания сегодня, очевидно, что автогигант превратился в современный инженерно-промышленный комплекс, а его сотрудники с гордостью носят звание машиностроителей.

«День машиностроителя - один из самых любимых и долгожданных праздников для нашего коллектива. И сейчас мы встречаем его с высоко поднятой головой. Нам есть чем гордиться: повышаем автоматизацию производства, с большой эффективностью осваиваем выпуск новых продуктов. И это, на мой взгляд, самый лучший критерий успешности предприятия. Всех машиностроителей – с праздником!» – обратился к коллегам начальник участка цеха сборки и сварки цельнометаллических кузовов ГАЗа Сергей Кадров.