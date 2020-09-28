РЖД всего за три месяца построили мост под Мурманском

Новый железнодорожный переход прослужит не меньше ста лет.

Компания «Российские железные дороги» рекордным темпом восстановил разрушенную в начале июня паводком переправу через реку Колу на ветке, соединяющей Кольское Заполярье и Большую Землю. Уже с 28 сентября по мосту начнут следовать составы. Предполагается, что новый железнодорожный переход, через который в настоящее время проходит основной грузопоток в направлении Мурманского морского порта, прослужит не меньше ста лет.

ОБОШЛОСЬ БЕЗ СЮРПРИЗОВ

Чтобы максимально быстро восстановить движение, железнодорожники возводили переправу круглые сутки. На строительстве моста ежедневно трудились больше 150 человек и около 30 единиц техники. Как только спала вода, строители демонтировали поврежденные сваи и искореженные конструкции, провели инженерно-геодезические изыскания и приступили к основным работам по бетонированию свай. По мнению специалистов, это один из самых трудоемких, длительных и непредсказуемых этапов. Именно поэтому поначалу назывались самые разные сроки завершения строительства - от полугода до года. К счастью, все обошлось без сюрпризов, что позволило ускорить сдачу объекта.

В отличие от старого моста у нового будет не четыре, а три пролета: два боковых 18-метровых и центральный - длиной 111,3 метра. Для надежности конструкции проектировщики разместили опорные части не в русле реки, а ближе к берегу. Сама конструкция будет металлической и с учетом нынешних планов развития Арктики -повышенной грузовой проходимости.

Только в прошлом году грузопоток через Мурманск составил 24 млн тонн. К 2023 году поставлена задача увеличить перевозки до 44 млн тонн, а в перспективе планируется увеличить мощность хаба до 100 млн тонн грузооборота в год.

Чтобы сохранить набранные темпы, на время строительства моста для восстановления связи с Мурманском была использована железнодорожная ветка, строящаяся в рамках проекта «Мурманский транспортный узел». Пассажирские и грузовые поезда направили по резервному участку протяженностью около 6 км, возведенному примерно за две недели, чтобы поезда могли следовать через другой железнодорожный мост через Колу. По словам заместителя генерального директора РЖД Алексея Шило, компания перевозила весь объем грузов и в случае необходимости готова была увеличить перевозки. Так, в августе на обходном участке «Выходной-Кола-Мурманск» курсировали две пары пассажирских и 16 пар грузовых поездов. Как отметил глава РЖД Олег Белозеров, логистика была перестроена таким образом, чтобы «бюджет, в том числе региона, не потерял тех доходов, которые давал, например, порт». Причем расходы на «перезагрузку» компания взяла на себя.

Новый железнодорожный переход прослужит не меньше ста лет.

РЕГИОН ЖДЕТ КРУПНЫХ ИНВЕСТОРОВ

После ввода в строй нового моста региональные власти и федеральный перевозчик вновь вернутся к разработке мер по увеличению пропускных возможностей Мурманского транспортного узла. Это большой масштабный проект, детали которого обсуждались в начале лета нынешнего года после того, как Мурманская область получила статус территории опережающего развития «Столица Арктики». В перспективе регион ждет крупных инвесторов, которые дадут толчок экономике и приведут «грузы с высокой доходностью и с высокой добавленной стоимостью, которые улучшат не только региональную экономику, но и экономику РЖД».

Но для этого в первую очередь, конечно же, нужно модернизировать железнодорожную сеть на подходах к порту, а также расширять транспортную инфраструктуру Москвы, Санкт-Петербурга и других городов Октябрьской железной дороги. Большие надежды возлагаются и на строящуюся новую железнодорожную ветку. По государственному контракту она обойдется федеральному бюджету в 44,8 млрд рублей. Ее запуск в тестовом режиме был намечен на четвертый квартал 2020 года, но теперь строители планируют ускорить работы.