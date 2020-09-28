Осторожно, невнимание!

Дети - активные участники дорожного движения. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня дети - активные участники дорожного движения. А значит, от их поведения, не менее чем от взрослых, зависит дорожная безопасность, вот только понимает ли это молодое поколение? А вот это уже следует спрашивать у родителей, ведь все, что умеют и делают дети, закладывается в семье и закрепляется примером мамы и папы. Конечно, свою лепту в обучение вносит и школа, но знания, которые постоянно опровергаются личным примером самых близких людей, бесполезны.

Так, сколько угодно можно рассуждать о том, что переходить дорогу следует строго на зеленый сигнал светофора. Но, если это регулярно «подтверждается» нарушением, не ждите, что в одиночку ребенок будет руководствоваться словами нравоучений. У детей хуже, чем у взрослых, развиты чувства опасности и самосохранения. Они легче увлекаются происходящим, переставая оценивать окружающую обстановку. Согласно исследованиям ВОЗ, человек считает безопасной дистанцию в 30 - 40 метров до автомобиля. А это расстояние, которое преодолевается транспортом, движущимся со скоростью в 60 км/час, за 2 секунды. Ребенок же и вовсе может выскочить на дорогу, не глядя по сторонам.

Как отмечает старший инспектор по особым поручениям отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГУОБДД МВД России полковник полиции Ольга Позднякова, в информационно-аналитических системах возможно отследить статистику ДТП с детьми, совершенных по их собственной неосторожности. С начала 2020 года таких происшествий произошло более полутора тысяч. Не говоря уже о том, что дети могут стать случайными виновниками опасных событий, например, провоцируя на пешеходных переходах аварийные ситуации. Ведь любой водитель до максимума выжмет тормоз или свернет куда угодно, лишь бы избежать столкновения с увлеченным перепиской в смартфоне или музыкальными треками пешеходом.

Придерживайтесь чек-листа по безопасности. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Остается только смириться? Нет. Внимание и внимательность можно тренировать и развивать, а положительные привычки воспитывать, подкрепляя собственным примером. Расскажите своему ребенку о том, какую ответственность он несет наравне с другими участниками дорожного движения, разберите опасные ситуации, источником которых он может стать. Разберите функции внимания и отвлекающие факторы, которые на него влияют. Проведите эксперимент в безопасной обстановке, например, предложив ребенку пройти полосу препятствий из мебели и игрушек, глядя в телефон. Но самое главное - поступайте так же сами. Долой плеер, мессенджеры и болтовню в авто. Каждый должен знать - все это уместно только в безопасной обстановке.

Материал подготовлен в рамках реализации Федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».