ЦСКА - Локомотив 27 сентября 2020: прогноз на матч 9 тура РПЛ

Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центральный, по названиям команд, матч 9 тура чемпионата России по футболу - это встреча ЦСКА и "Локомотива" на стадионе армейского клуба. Ход сезона таков, что ближе к финише первой трети ЦСКА находится в топ-3 РПЛ. А вот "Локомотив", имея на 4 балла меньше - только восьмой. Победа над "Тамбовом" в прошлом туре помогла команде подняться повыше.

На финише прошлого сезона именно в матче этих двух команд в Черкизово решилась судьба второго места в Премьер-Лиге. "Локомотив" отправился в Лигу Чемпионов, а ЦСКА будет играть в Лиге Европы этой осенью. Сейчас же расклад таков, что армейская команда - фаворит предстоящего поединка. Клуб под началом Виктора Ганчаренко смотрится получше, находится выше. И должен, по идее, одержать победу. Букмекеры дают небольшой перевес в сторону армейской команды.

ЦСКА последний раз проиграл 22 августа на своем поле казанскому "Рубину" 1:2. А вот потом - 3 победы и 1 ничья в том числе и над "Спартаком" 13 сентября. "Локомотив" же не может особо похвастаться - после двух безголевых ничьих последовала победа 1:0, которая помогла подняться повыше в таблице.

ЦСКА, скорее всего, как более сильная на данный момент команда, одержит победу в поединке. Но это будет трудная победа с разницей в один гол.

Матч ЦСКА - "Локомотив" пройдет в Москве 27 сентября 2020 года на стадионе ВЭБ Арена и начнется в 19:00 по московскому времени.