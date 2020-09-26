Врач рассказал, какая нагрузка – ходьба или бег – эффективнее для похудения

Рассказываем, какая двигательная активность помогает сбросить вес. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Американские ученые из университета штата Юта утверждают, что похудеть можно при помощи одного весьма простого способа – ходьбы на цыпочках. Такой вариант передвижения позволяет повысить расход энергии организмом на 83%. То есть, чтобы масса тела начала снижаться, достаточно ходить на цыпочках всего по пять минут в день. Фантастическая картина, прогуливайся пританцовывая, на цыпочках по квартире и – худей. Такое упражнение включает в работу мышцы голеностопа, спины, колена и бедра. Но действительно ли это универсальный способ для того, чтобы постройнеть? «КП» обратилась за комментарием к врачу травматологу-ортопеду Пироговского Центра Михаилу Вихтару.

- В том, что ходьба на цыпочках помогает сбрасывать вес, есть определенная логика, потому что если ходить, например, на руках, то калорий будет сжигаться еще больше. Мы таким образом сможем включить в работу еще больше мышц, нагрузка на организм увеличится. Однако далеко не все люди могут ходить на цыпочках. Люди с плоскостопием, например, на цыпочки встать не могут в принципе. Особенность этого заболевания стоп состоит в том, что повреждаются сухожилия мышц стопы и голени.

Главное для регуляции веса тела – это баланс между потреблением и тратой калорий, напоминает врач. Если вы тратите больше калорий, чем получаете, то масса тела будет снижаться.

Важным показателем для снижения массы тела является частота сердечных сокращений, испытываемая при физической нагрузке. Так, если заниматься привычной нам ходьбой, но делать это в хорошем темпе (два шага в секунду), то это будет способствовать сжиганию жировой массы, расходу калорий. Бег же направлен не столько на похудение, сколько на тренировку сердечно-сосудистой системы организма. Так что важно к любой физической активности походить с умом, обращает внимание наш эксперт.