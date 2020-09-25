Нападение у редакции Charlie Hebdo в Париже 25 сентября 2020: что известно

25 сентября произошло нападение на редакцию Charlie Hebdo в Париже Фото: REUTERS

Нападение у редакции Charlie Hebdo в Париже произошло днем 25 сентября 2020. Вооруженный ножом мужчина тяжело ранил двух человек. Оба пострадавших госпитализированы и находятся в критическом состоянии. Известно, что оба являются работниками информагентства First Lines.

На месте преступления, которое парижская полиция намерена квалифицировать как теракт, найден большой нож. Также была обнаружена подозрительная коробка. Прибывшие саперы, обследовав ее, заявили, что ничего опасного в ней нет. Здание и прилегающие к нему улицы оцеплены усиленными нарядами полицейских.

Фото: REUTERS

Первоначально сообщалось о двух скрывшихся с места происшествия, позднее было заявлено, что нападавший был один. Через несколько минут был задержан мужчина, но его приметы не соответствуют описаниям свидетелей.

Прокуратура Парижа объявила о начале расследование «по факту попытки осуществления террористического акта и создания террористического сообщества».

К зданию бывшей редакции прибыли премьер-министр страны Жан Кастекс и министр внутренних дел Жеральд Дарманин.

Напомним, что 7 января 2015 года в редакции журнала Charlie Hebdo братья Шериф и Саид Куаши открыли стрельбу, убив 12 человек. Теракт произошел после того, как в журнале были опубликованы карикатуры на пророка Мухаммеда. Публикация, по словам редактора издания, являлась защитой и выражением принципа свободы слова.

Фото: REUTERS

Братья Куаши были найдены и убиты при задержании два дня спустя.

После этой атаки по всему миру прошла кампания «Я – Charlie Hebdo», тиражи журнала резко возросли, но издатели сообщили, что больше не будут публиковать подобные карикатуры. Однако, в начале сентября этого года на страницах издания вновь появились карикатуры, вызвавшие негодование мусульман. Сотрудники редакции говорили, что стали получать угрозы в свой адрес.