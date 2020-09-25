«Клипы» ВКонтакте запускают AR-эффект к Международному дню глухих

«Клипы» ВКонтакте запускают AR-викторину к Международному дню глухих. Из неё пользователи узнают больше о жизни людей с нарушениями слуха. Например, может ли глухой человек просыпаться по будильнику, писать и слушать музыку, а также стоит ли повторять фразу громче, если её не расслышали.

Чтобы проверить свои знания, нужно открыть камеру в «Клипах» и выбрать эффект «Викторина #деньглухих». Пользователь увидит на экране серию вопросов: если он считает, что ответ «да», должен поднять палец вверх, если «нет» — указать вниз.

Когда пользователь пройдёт игру, он увидит свой результат и предложение прочитать поясняющую статью. В ней собраны подробные ответы на все вопросы из викторины — можно изучить их и пройти игру снова. Викторину и статью вместе с Командой ВКонтакте составляли сотрудники инклюзивных отделов Политехнического и Пушкинского музеев, Эрмитажа и Музея современного искусства «Гараж», а также представители общественной организации «Перспектива».