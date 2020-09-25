В Анапе стартовал Межгосударственный слет юных инспекторов движения

Неформальное общение людей, увлеченных общим делом, – главное, что дает слет всем его участникам. Фото ГУОБДД МВД России

Юные инспекторы движения из 8 регионов России и 5 стран СНГ – Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Таджикистана – приняли участие в XV Межгосударственном слете ЮИД. Церемония открытия мероприятия прошла во Всероссийском детском центре «Смена» в Анапе. Ее участниками стали 199 юных инспекторов движения из России, а их сверстники из стран СНГ подключились к церемонии по видеомосту.

АЗЫ ПРОФЕССИИ

Обращаясь к юным инспекторам движения, почетный гость церемонии – заместитель начальника ГУОБДД МВД России генерал-майор полиции Олег Понарьин, отметил, что за годы проведения слета его участниками стали тысячи ЮИДовцев из России и стран СНГ. Ежегодно ребята получают возможность встречаться, дружить и обмениваться опытом со сверстниками из других регионов и даже стран. Неформальное общение людей, увлеченных общим делом, – главное, что дает слет всем его участникам.

Заместитель главы российской Госавтоинспекции сообщил, что впервые за 15 лет слет проходит в необычном дистанционном формате. Благодаря современным технологиям удалось сохранить традицию проведения мероприятия, продолжив общение, в том числе с делегатами-иностранцами. Организаторам слета удалось определить новые, но при этом эффективные формы работы с участниками мероприятия, простимулировать их, даже находясь на большом расстоянии друг от друга, активно заниматься вопросами обеспечения безопасности участников дорожного движения, сохранения их жизни и здоровья.

Главной идеей XV Межгосударственного слета ЮИД стало предоставление возможности детям ознакомиться и освоить азы профессий в сфере безопасности дорожного движения. Для более плодотворной работы для ЮИДовцев разработали профильные образовательные модули. В этом году их четыре – «Сервис и дизайн», «Информационные технологии», «Транспорт», «Профессии будущего».

Важной задачей слета традиционно станет организация и контроль деятельности Интернет-клуба Юных Инспекторов Движения. Инициировали его создание сами ЮИДовцы. Нынешний слет вновь обещает стать масштабной проектной площадкой, где каждый желающий получает возможность высказать мнение об эффективных механизмах ведения социальных сетей, увеличения аудитории подписчиков в аккаунтах, посвященных деятельности ЮИД. Члены клуба также поделятся мыслями о том, как разнообразить тематику интернет-обсуждений и активизировать работу с российскими регионами в условиях, когда значительное количество мероприятий проводится в дистанционном формате.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ДТП

Торжественное открытие слета состоялось 24 сентября, но для представителей российских и зарубежных правоохранительных органов старт деловой программы был дан 22 сентября, когда состоялся круглый стол по обмену опытом развития движения ЮИД. Для участия в мероприятии прибыли ведущие эксперты педагогического сообщества Ростовской, Липецкой и Белгородской областей. В ходе круглого стола состоялось онлайн-подключение со специалистами по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма из Республик Азербайджан и Беларусь.

Участники заседания обсудили опыт регионов в создании детских общественных объединений ЮИД, значение семейного воспитания в профилактике дорожно-транспортного травматизма, важность развития тематических образовательных интернет-ресурсов в современных условиях.

Для участников слета подготовлена разносторонняя тематическая программа по безопасности дорожного движения. Для юных инспекторов движения пройдут лекции и мастер-классы по дорожной безопасности, «деловые игры» по принципам командной работы, теории лидерства и основам ораторского искусства, занятия по фигурному вождению велосипеда. ЮИДовцы научатся оказывать первую медицинскую помощь при ДТП и правильно применять световозвращающие элементы в повседневной жизни.

Опыт проведения предыдущих слетов показывает, что подобное взаимодействие между представителями разных регионов России и других стран не только развивает и укрепляет сотрудничество в сфере предупреждения детской дорожной аварийности, в том числе межгосударственное, но и придает такой работе дополнительный импульс, способствуя популяризации ЮИДовского движения.

Торжественное закрытие Межгосударственного слета юных инспекторов движения состоится 3 октября в Федеральном детском центре «Смена».