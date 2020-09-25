Рубль падает все ниже. Фото: Евгения ГУСЕВА

Рубль снова дешевеет. 25 сентября кур доллара перевалил за 78 рублей, такого мы не видели с апреля этого года. С одной стороны, во второй половине года ослабление рубля происходит почти всегда. Но теперь негативных факторов больше, чем обычно. С чем это связано? И что будет дальше? «Комсомолка» отвечает на основные вопросы, связанные с курсом нашей валюты.

Почему рубль снова дешевеет?

Главный фактор – пришла вторая волна коронавируса. Антирекорды по заболеваемости фиксируются в США, Индии, Бразилии. Карантин снова объявляют в некоторых странах Европы. Все это негативно влияет на экономику и биржи. В такие моменты капиталы предпочитают бежать в «тихие гавани». Такими всегда считались золото и валюты развитых стран (доллар, евро, швейцарский франк). А рисковые активы - это любые ценные бумаги и валюты развивающихся стран, в том числе и России.

Что больше всего влияет на курс нашей валюты?

Примерно пять лет назад Центробанк перешел к плавающему курсу рубля. Это значит, что его никто не регулирует. Все определяют спрос и предложение валюты на Московской бирже. Если крупные игроки (банки и компании) продают доллары, то они падают, а если покупают – то растут. Но есть определенные факторы, которые влияют на соотношение спроса и предложения на валютном рынке.

Какие это факторы?

Их очень много. Самые главные – цена на нефть, геополитика, ключевая ставка Центробанка, поведение иностранных инвесторов, инфляция, баланс между экспортом и импортом и другие. Грубый пример: если падает цена на нефть, но при этом повышается ключевая ставка ЦБ, то курс рубля может особо не измениться. Потому что более высокая ставка будет означать более высокую доходность рублевых облигаций. Это привлечет на российских рынок иностранных инвесторов, компенсирует негатив от дешевой нефти и создаст поддержку для курса рубля.

А чего сейчас больше: хороших или плохих новостей?

Для рубля – больше плохих. Цена на нефть хоть и стабильная, но есть риск, что котировки «черного золота» опустятся из-за второй волны пандемии. Плюс за полгода сильно опустилась ключевая ставка ЦБ – с 6,25% до 4,25% годовых. Это хоть и снижает стоимость кредитов в стране, но вместе с этим снижает и спрос на наши облигации, сокращая приток валюты в страну. И наконец, сильно влияет геополитика. Инвесторы боятся, что западные страны объявят очередные санкции против нашей страны, и они будут жестче, чем раньше.

Как повлияют возможные санкции в связи с делом Навального?

Геополитика стала сильно влиять на нашу экономику. Это заметно в последние шесть лет. Какие бы конструкции ни выстраивали финансовые власти, один твит Дональда Трампа может поменять все. К примеру, так случилось в апреле, когда президент США первым сообщил, что страны-экспортеры нефти хотят заключить историческую сделку по снижению добычи.

Сейчас все будет зависеть от тех реальных санкций, которые страны Запада наложат на нашу страну. Пока дело ограничивается обвинениями и угрозами. Но валютный рынок на всякий случай учитывает негативный сценарий. То есть инвесторы опасаются, что от слов западные политики могут перейти к делу, и тогда российской экономике не поздоровится. Курс рубля от этого точно упадет. Но как сильно, предсказать невозможно. Все будет зависеть от конкретных санкций и как их будут интерпретировать инвесторы.

И что, Центробанк совсем никак не влияет на курс?

На самом деле влияет, но косвенно. Есть такой механизм. Называется «бюджетное правило». Его суть в том, что сверхдоходы от нефти (при цене выше $42 за баррель) идут в наши резервы – Фонд национального благосостояния. А если «черное золото» дешевле этого уровня, происходит обратный процесс. Правительство вытаскивает деньги из кубышки и покрывает дефицит бюджета.

Так происходило весной. Тогда цена на нефть опустилась в район $20 – 30 за баррель. Поэтому Центробанк продавал доллары на бирже и отправлял деньги в Минфин. Это позволяло сохранять относительную устойчивость рубля. Он хоть и упал, но катастрофической девальвации, как в 2008-м или 2014-м годах, не случилось. Поскольку сейчас цена на нефть уже третий месяц находится в диапазоне $40 – 45 за баррель, то продажи валюты из резервов прекратились. А с ней исчезла и поддержка рубля на бирже.

Почему нельзя установить фиксированный курс?

С одной стороны, эта идея кажется разумной. Казалось бы, что проще: взять и сказать, что рубль сегодня стоит один доллар и соотношение меняться не будет. С другой, эту ошибку допускали многие страны. И поплатились за это. Во-первых, потому что установить фиксированный курс в рыночной экономике невозможно. Это рано или поздно приведет к системному дисбалансу и прочим «прелестям». Например, появится черный рынок доллара. Во-вторых, плавающий курс позволяет экономике адаптироваться. Если цена на нефть упала, то курс рубля тут же опускается. И это позволяет государству выполнить все бюджетные обязательства – например, по выплате пенсий и зарплат. Чего, например, не могут страдающие от экономического кризиса Греция и Испания, перешедшие на евро.

Другое дело, что слишком резкие колебания на валютном рынке тоже не нужны. Потому что они негативно влияют на бизнес и граждан. К примеру, дешевый рубль более выгоден экспортерам, а дорогой – импортерам. Выгоднее всего – относительно стабильный курс. Который хоть и меняется, но не сильно и не резко.

А что лучше сейчас: доллар или евро?

Дать однозначный ответ нельзя. Это две мировые валюты. Каждая хороша по-своему. Но их курс между собой тоже постоянно меняется. В первой половине этого года доминировала единая европейская валюта. Она выросла более чем на 10% к доллару. Это было связано с тем, что американцы напечатали слишком много долларов для поддержки своей экономики, а в ЕС решили ограничиться небольшой суммой.

Как будет дальше, сказать сложно. Валютные качели между евро и долларом ходят в обе стороны. Есть одна версия, что в ближайшее время доллар будет отвоевывать утерянные позиции. И другая – что американская валюта еще сильнее упадет после выборов президента США в ноябре этого года.

Так покупать валюту или нет?

Вопрос сложный. Во-первых, дать четкий прогноз невозможно. О том, каким будет курс в будущем, не знает ни один самый умный аналитик. Потому что предсказать это нельзя. Всегда может случиться что-то вроде пандемии. Во-вторых, все очень зависит от финансового положения спрашивающего. Стандартная рекомендация – часть сбережений всегда лучше хранить в валюте. Верить в наше время нельзя никому. Даже если политики убеждают, что рублю ничего не грозит, в их руках не так много власти, чтобы реально повлиять на его курс.

Часть сбережений – это сколько?

Здесь тоже нельзя дать однозначный совет. Все зависит от ваших предпочтений и общих накоплений. Если у вас меньше 100 тысяч рублей в заначке, о валютных сбережениях думать нет смысла. Вы живете в России и тратите деньги внутри страны. Колебания курсов валют вас не должны интересовать. Тем более что при каждом обмене вы будете терять комиссию (в среднем 1% от суммы). А ставки по валютным вкладам сейчас нулевые. В отличие от рублевых, где до сих пор дают 4 – 4,5% годовых. Если же у вас больше 100 тысяч рублей, то хотя бы треть сбережений лучше держать в долларах или евро. По крайней мере, вам так будет спокойнее.

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