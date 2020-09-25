2 миллиарда за 5 лет: коренные народы Таймыра получат адресную поддержку

Президент Ассоциации Григорий Ледков. Автор фото: Евгений ТУМАШОВ

Документ подписали Президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации Григорий Ледков, Президент региональной Ассоциации коренных многочисленных народов красноярского края Артур Гаюльский, Председатель МОО ТДНМР «Ассоциация коренных малочисленных народов Таймыра Красноярского края» Григорий Дюкарев и Вице - президент "Норникеля" по федеральным и региональным программам Андрей Грачёв.

Андрей Грачёв также рассказал о плане мероприятий, предусмотренных соглашением компании и Ассоциации: «Есть несколько направлений, достаточно серьёзных. Это, прежде всего, жилищная ситуация, мы понимаем, что есть ветхое жилье, мы будем этим заниматься. Также мы сейчас ведем переговоры с Росрыболовством о строительстве инкубационного рыбозавода, и это будет основа для заполнения тех озер и тех рек, которые являются базой существующего уклада коренных малочисленных народов». Кроме того, по его словам, предусмотрены ремонты школ, экспертные оценки оленьего поголовья, планируется строительство специальных помещений для хранений добытой продукции – оленины, рыбы и т.д.»

Политика компании в отношении прав коренных малочисленных народов Севера подразумевает несколько пунктов, рассказал вице-президент «Норникеля» Андрей Грачев во время беседы с журналистами. Во-первых, это учёт интересов и предложений представителей коренных народов. Во-вторых, всестороннее способствование укреплению существующего уклада их жизни. И третий пункт – постоянные контакты, диалоги с местными сообществами, так как без консультации со стороны жителей северных территорий строительный и производственный процесс невозможен.

Документ подписали президент Ассоциации "КМНС" Григорий Ледков и вице-президент «Норникеля» Андрей Грачёв. Автор фото: Евгений ТУМАШОВ

Объём финансирования на ближайшие 5 лет совместной работы составит 2 миллиарда рублей, добавил вице-президент «Норникеля».

Президент Ассоциации коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григорий Ледков подчеркнул, что программа была создана с участием жителей Таймыра, коренных народов, и по отдельным направлениям уже начата работа. «Уже вступила в действие большая программа по социально-экономической составляющей всех наших действий, и она долгосрочная и достаточно масштабная», – пояснил Ледков.

Также президент Ассоциации КМНСС и ДВ прокомментировал информацию о том, что некоторые представители общин, в частности – организация «Абориген-Форум», призывали основателя Tesla Илона Маска отказаться от покупки продукции компании «Норникель». «Такие виртуальные, пустые заявления не принесут никому пользу, не приведут к реальным действиям», – возразил Григорий Ледков. – «Мы живём в России и всю ситуацию видим. А координаторы этой площадки, «Абориген-Форум», ориентированы на западные страны и сами там проживают. Мы конкретными действиями показываем, как надо работать ликвидировать последствия, развивать территорию, сохранять природу и традиционный уклад. И считаем, что только совместными мерами мы вместе – государство, научные организации, промышленные компании, коренные народы – можем улучшать жизнь там, где мы находимся».

Дмитрий Свиридов, председатель Заксобрания Красноярского края, отметил, что это подписание – важный шаг для укрепления связей между коренными народами и большим бизнесом: «Конечно, очень много сфер затронуто соглашением, но самое главное – это хороший пример, который показывает, что крупные недропользователи, большие компании могут свои стратегические планы согласовывать с коренными малочисленными народами, проживающими и ведущими свой традиционный хозяйственный уклад на территориях больших промышленных предприятий».

Дмитрий Свиридов, председатель Заксобрания Красноярского края. Автор фото: Евгений ТУМАШОВ

Дальнейший ход совместной работы «Норникеля» и коренных народов Таймыра будет обсуждаться на регулярных встречах представителей сторон.

- Проходила информация о том, что некоторые общины, например, Абориген Форум, призывали Илона Маска бойкотировать продукцию компании Норникель в связи с ЧП до тех пор, пока ликвидационные меры не будут закончены. Как бы вы могли прокомментировать ваше отношение к этому?

Григорий Петрович Ледков, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ

- «Мы живем в России и всю ситуацию видим. А координаторы этой виртуальной площадки – Абориген Форум – ориентированы на западные страны и сами там проживают. Мы же – это большая общероссийская ассоциация, которая работает во всех 85 субъектах Российской Федерации. Сегодня мы своими конкретными действиями показали, как надо работать, как надо ликвидировать последствия, развивать территорию, как сохранить природу и, самое главное, как сохранить тот традиционный уклад, который сегодня есть.

Мы считаем, что только такими совместными мерами государство, научные организации, промышленные компании, коренные народы - мы вместе можем производить реальные действия и улучшать жизнь там, где мы находимся.

Такие виртуальные пустые заявления они не принесут никому ни пользу, ни приведут к реальным действиям. Если так разобраться, кто эти люди вообще? Давайте вместе поедем на Таймыр ножками походим, посмотрим разлив, посмотрим, как рыбу будем восстанавливать, как дома будем строить. Всех этих комментаторов, которых с удовольствием подхватывают на западе – им только можно пожелать приехать сюда и поработать с нами вместе.

Мы часто видим, что целый ряд западных стран, мы же работаем на площадке ООН и приезжаем в Женеву, в подразделение ООН. И мы слышим все эти заявления на западе, по которым получается такая картина - что бы мы ни делали, как бы мы ни жили, всё равно плохо. Поэтому давайте так, мы будем жить и работать как можем и будем считать, как нам лучше, с нашими целями будем разбираться здесь на месте».