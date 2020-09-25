Косяк рыб в виде сердца и опустевшие города: Названы лучшие снимки 2020 года, снятые с дронов

Фотография под названием Love Heart of Nature стала победителем конкурса Drone Photo Awards 2020. Фото: Jim Pic t/Drone Photo Awards

В Италии объявили победителей международного фотоконкурса Siena Drone Awards 2020. Участники присылали на конкурс снимки, сделанные с высоты птичьего полета, причем с самых разных устройств: беспилотных летательных аппаратов, дирижаблей, парашютов и даже воздушных змеев.

Номинация "Города" - "Инопланетное строение на Земле", Томаш Ковальски. Фото: Tomasz Kowalski/ Drone Photo Awards

Всего в этом году в состязании поучаствовали фотографы из 126 стран. Они соревновались в девяти стандартных категориях: фото года, спорт, дикие животные, город, природа, абстрактная фотография, свадьба, люди и серийная съемка.

Номинация "Спорт" – «На море» Роберто Коринальдези. Фото : Roberto Corinaldesi/ Drone Photo Awards

Помимо них, в этом году появилась еще одна специальная категория - опустевшие города из-за COVID-19. Участники показывали эстетику безлюдных городов, где до пандемии бурлила жизнь. Победителем в этой номинации стал кадр «Черный флаг» Томера Аппельбаума. Он сфотографировал необычный момент протеста в Израиле, когда люди вышли на площадь, сохраняя при этом социальную дистанцию.

Победитель номинации "Люди" - "Холодная земля" Александра Мениконци. Фото : Alessandra Meniconzi/ Drone Photo Awards

А главный приз конкурса достался австралийскому фотографу Джиму Пико. Его снимок, действительно, оказался очень необычным. Пико удалось запечатлеть косяк рыб, который неожиданно сформировал сердце.

Номинация "Дикая природа" - "Где живут цапли" Дмитрий Вилюнов (Россия). Фото: Dmitrii Viliunov/ Drone Photo Awards

Номинация "Природа" – Серый кит играет с туристами, Джозеф Чейрез. Фото : Joseph Cheires/ Drone Photo Awards