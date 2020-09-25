"Тосочка" и "Терминатор": какое оружие показали Путину на учениях "Кавказ-2020"

Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыли на основной этап стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2020" на полигоне Капустин Яр. Фото: EPA/MAXIM SHIPENKOV/ТАСС

Похоже, что командно-штабные учения "Кавказ-2020" стали не только крупномасштабной проверкой боевой готовности войск, но и смотринами новой боевой техники. А ее не только продемонстрировали, но и показали в деле.

Например, впервые была задействована новейшая тяжелая огнеметная система ТОС-2. Ее еще любовно назвали "Тосочка". Она шквалистым огнем реактивных снарядов в термобарическом снаряжении уничтожила выдвигающиеся колонны бронетехники условного противника. От этих колонн среди дымящихся воронок осталось лишь горящее железо. "Тосочка" — наследница тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек". Но у нее, в сравнении с предшественницей, значительно улучшены характеристики. Она бьет "врага" прицельнее и мощнее. К тому же обладает повышенной дальностью пуска реактивных зажигательных снарядов.

А еще, в отличие от предшественницы, она выполнена не на гусеничном ходу, а на базе автомобиля "Урал" повышенной грузоподъемности и проходимости. Прицеливание, стрельба и управление огнем «Тосочки" полностью автоматизированы. Машина имеет кран-манипулятор, поэтому система не нуждается в транспортно-заряжающей машине. Кроме того, на ТОС-2 установлена радиоэлектронная защита от высокоточного оружия.

Фото: EPA/MAXIM SHIPENKOV/ТАСС

"Терминатор" в строю

Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов рассказал прибывшему на учения Владимиру Путину, которого сопровождал Сергей Шойгу, еще об одной боевой машине, которая впервые "сдавала экзамен" на этих маневрах. Это боевая машина поддержки танков (БМПТ) с грозным именем "Терминатор". У нее любопытная судьба.

- "Терминатор" создали где-то лет 10 назад, - пояснял Герасимов, - но она не использовалась. А потом мы с министром посмотрели ее и решили принять на вооружение... Четыре ПТУР (противотанковые управляемые ракеты - ВБ) "Атака" до шести километров бьют, две пушки 37-миллиметровые, такие как на БМП... То, что надо!

"Терминатор" предназначена для ведения маневренных боев в составе танковых и мотострелковых подразделений. Ее главная цель на поле боя - уничтожать все, что может быть угрозой для наших танков и боевых машин пехоты. Скажу по секрету: у нашей БМПТ были очень непростые "роды". Вокруг нее долго шли яростные споры специалистов. Одни выступали за принятие на вооружение, другие против. Любопытно, что пока наши стратеги спорили, казахские еще в 2011 году попросили россиян "завернуть" им 10 таких машин. И не прогадали с покупкой. А первый контракт на поставку БМПТ в российские войска был заключен лишь в 2018 году.

Фото: EPA/MAXIM SHIPENKOV/ТАСС

"Змей Горыныч" уходит на пенсию

На «Кавказе-2020» было и еще одно "новье" - перспективная реактивная установка разминирования УР-15 «Метеор». Разработка ее ведется на замену устаревшим УР-77 «Метеорит», прозванным в войсках «Змеем Горынычем». Он впервые появился в войсках еще в начале 1970-х годов.

В войсках эти машины получили прозвище «Змей Горыныч». Он отлично послужил, но уже морально устарел.

УР-15 выполнена на базе боевой машины пехоты БМП-3. На ней смонтирована дистанционно управляемая пулеметная установка. Другие подробности о машине не уточняются.

О том, что в России планируется разработать замену «Змею Горынычу», стало известно в середине 2018 года. Тогда сообщалось, что список требований к УР-15 военные включили способность преодолевать водные преграды, а также защиту от большинства современных средств поражения — снарядов, пуль, реактивных гранат, противотанковых ракет.