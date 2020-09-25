Геннадий Онищенко рассказал, как прививка от гриппа защитит во время распространения коронавируса

Экс-главсанврач и академик РАН Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

- Геннадий Григорьевич, так получилось, стечение обстоятельств, я как раз прививку делал от гриппа, и тут вы звоните...

- Это Божий промысел был, когда я звонил, а в это время ваше тело грубым образом прокалывали, для того, чтобы ввести в вас чужеродный белок, который защитит от гриппа. Я так понимаю.

- Конечно, защитит! Причем, вы знаете, я направление взял не у терапевта, а у инфекциониста. Правильно я сделал?

- Ну, наверное.

- Геннадий Григорьевич, а если человек (независимо от того, Гамов это или Онищенко) сделал прививку от гриппа вовремя, это каким-то образом их, то есть, наш - организм обезопасит от COVID, который сейчас снова пошел в атаку, похоже, на нас с вами?

- Ну, насчет атак, приливов и отливов - не надо. Сейчас идет абсолютно прогнозируемый сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе - и коронавирусной. То, что сегодня вы привились от гриппа и через 10-12 дней у вас выработается защитный уровень антител в организме, - даст ему, вашему организму, возможность не заболеть одновременно этими двумя инфекциями, что очень важно. Потому что микстная инфекция очень тяжело переносится.

- Какая?

- Микст. Смешанная. Когда одновременно человек инфицирован двумя вирусами. Это очень важное обстоятельство, которое сегодня может быть принципиальным в этом плане.

Второе. Это даст возможность дифференциально диагностировать, что раз вы привиты от гриппа, значит, у вас, скорее всего, если это (речь о симптомах болезни. - А.Г.) появится, не дай Бог, - мы будем думать, прежде всего, о коронавирусе.

А поскольку коронавирус, в подавляющем большинстве, протекает в легкой форме, как бы там ни было, то это уже определенный… (сигнал) Тогда можно будет обследовать вас, в первую очередь, на коронавирус. Назначат вам профилактическое лечение, если такое, не дай Бог, произойдет. И все это позволит не допустить развития тяжелого эпидемического процесса. Вот что это такое.

- Ясно...

- Ну, а потом сам факт, что вас защитили от гриппа, - это уже самостоятельное явление.

Даже если, допустим, у нас не было бы коронавируса в этом сезоне, это уже само по себе очень важное самостоятельное, здоровье сберегающее мероприятие, которое вы сегодня провели.

- Ах, вот так...

- Ну, и плюс еще в том, что ваш организм может иметь все возможности сосредоточиться на противодействие коронавирусному возбудителю.

- Скажите, как вы оцениваете эту панику, которая у нас возникает в связи со «второй волной коронавируса», что много заразившихся?

- Я оцениваю ее как абсолютно злостные и недоброжелательные действия нашей прессы, которая действует в угоду своей сенсационности…

Вот я сегодня, по меньшей мере, на десяток звонков ответил. Все начинают: вот, Сергей Семенович (Собянин. - А.Г.) призвал пенсионеров максимально быть осторожными в общении, это является тем, что началась пресловутая волна (которой в принципе нет)?

Вот как ставится вопрос - уже, заведомо, так, что, отвечая на него, ты уже становишься участником этой очередной информационной провокации, которую организовывают наши СМИ.

Я понимаю, для чего они это делают. Им нужен рейтинг, или, как там это называется на вашем языке.

- Хайп?

- Вам нужны хайпы (еще более благозвучное слово, почти на идиоматической волне оно звучит как-то). Вот что это. Руководство города призвало вполне обоснованно, и оно бы это сделало, в том числе, если бы и не было коронавируса, а был бы только грипп: граждане, берегитесь!

Во-первых, привейтесь, во-вторых, берегитесь от этого...

Но нет же, надо вот так перевернуть все, что, даже нормально отвечая на этот вопрос, ты становишься невольно участником этой гнусной, не здоровье сберегающей, а совершенно вредоносной кампании.

- Тогда, может быть, это хорошо, что страшнее будет? Будут беречься.

- Понимаете, в чем дело? Мы уже с вами столкнулись с этим - «страшнее будет». Я вам и притчу о Багдаде рассказывал. Помните?

- Да-да.

- Что любая инфекция сопровождается - как самостоятельная проблема, еще и ужасом, и страхом, который и без искусственного нагнетания и так существует, это в генах заложено. Так мы еще этот страх очень целенаправленно, цинично подогреваем. Так что - не будет.

- Страшнее.

- Да. Вся политика должна быть построена на том, что нужно сделать, для того, чтобы в условиях предполагаемого роста (заболеваемости коронавирусом. - А.Г.) защититься от него. Вот как должен ставиться вопрос, а не так: а не значат ли (слова мэра Москвы очень правильные, очень своевременные), что это он, дескать, имеет в виду уже начавшуюся эпидемию и так далее... Вот это уже ваши циничные, провокационные технологии. По-другому это не назовешь.

- То есть, на самом деле, не так все страшно, как нам кажется?

- На самом деле, все идет в прогнозируемом ключе. А все мероприятия, которые нужно провести, они уже многократно озвучивались. И нам с вами, на самом деле, нужно делать одно – исполнять их.

- Давайте - прямо по пунктам.

- Вы должны привиться (и вы это уже сделали).

Вы должны максимально сократить свое общение.

Вы должны соблюдать режим «удаленки» - то есть, на расстоянии опрашивать своих «жертв», «пить из них кровь», как вы это сейчас делаете, причем - так изощренно.

- Неправда! Это мы вырезаем из эфира.

- А мы что, в эфире находимся?

- В прямом!

- Да, товарищ Гамов... А вот тут вы уже нарушили мое конституционное право. Меня не предупредили о том, что мы с вами в эфире.

- Я же вам днем звонил. Из прививочной ещё.

- Значит, ждите повестку в суд. Желательно прийти с вещами, потому что вас арестует прямо в зале суда. (смеётся) Дальше пошли.

- Пошли.

- Соблюдать режим дезинфекции - обязательно! Я бы вам еще посоветовал пользоваться интерферонами. Это специфическое средство, которое сегодня находится в формуляре и лечения, и профилактики коронавируса. Это интерфероны, которые производит наша отечественная фармпромышленность. Они есть и для глаз, и для дыхательных путей.

Ношение масок, когда находитесь в публичном месте - тоже непременно! Закаливаться нужно, одеваться по сезону, питаться нормально. Ну, естественно, отдых тоже должен быть. Ну, курить вы, слава богу, бросили.

- Пить тоже бросил.

- Да. Алкогольные напитки вы, я уверен, не принимаете.

- С женщинами в автобусах очень редко сейчас знакомлюсь. Только когда меня узнают.

- Александр, ну не наговаривайте вы на себя. Вы примерный семьянин, я думаю, ударник семейного труда уже давно.

- Да, конечно.

- Поэтому - образец нравственности (я хотел бы надеяться, что это так). Я уверен, что это так.

- Да, образец.

- Образец нравственности?

- А то!

* * *

- Ну, Александр, тогда что ж? Вам остается только тщательно соблюдать все эти правила. И, конечно, через некоторое время мы можем с вами вернуться к вопросу о защите вас специфической вакциной от коронавирусной инфекции.

- О! А вы можете меня тогда взять с собой на прививку на эту, и меня тоже привить?

- Ну, если я буду этим заниматься, вы будете в числе понятых. (смеётся)

- Всё, договорились. Спасибо!