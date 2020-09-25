Роспотребнадзор проверил качество питания алтайских школьников: требования соблюдены на 100%

100 процентов школьников Алтайского края питаются в соответствии со всеми санитарным требованиями. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Школьники Алтайского края питаются в соответствии со всеми санитарными требованиями. Региональное управление Роспотребнадзора проверило систему питания учеников и провело паспортизацию школьных пищеблоков. Результаты проверки показали: требования Роспотребнадзора полностью соблюдаются, все образовательные учреждения Алтая готовы к организации горячего питания для учеников начальных классов, сообщает Минобрнауки края.

В этом году пищеблоки во многих школах пополнились новой кухонной техникой. На закупку оборудования из бюджета было выделено 50 миллионов рублей. Хотя почти 60% учебных заведений Алтая - это малокомплектные сельские школы, в каждой из них есть место для приема пищи и обеденные залы. Бесплатное горячее питание для детей с первого по четвертый классы организовано в соответствии с рекомендациями Министерства просвещения РФ. Для каждой общеобразовательной организации региона было разработано двенадцатидневное меню. При его составлении учитывались и особенности питания детей с ограниченными возможностями здоровья.

Накануне учебного года региональный Минобр провел для сотрудников школ обучающие вебинары. На них обсуждалось, как разнообразить питание детей и сделать его более здоровым. К работе над школьным рационом также привлекли родителей и представителей общественности. Так, например, по просьбам родителей барнаульских школьников было изменено меню завтраков. В утреннем рационе учеников появилось больше мясных блюд и запеканок.

Правительство Алтайского края держит вопрос со школьными обедами на контроле и ежедневно проверяет организацию горячего питания для учеников. Систему школьного питания в регионе также контролирует ОНФ, Общественная палата, различные общественные организации и объединения.

«Таким образом, все необходимые условия для решения задач по организации бесплатного горячего здорового питания в регионе созданы, социальной напряженности нет», - подчеркивают в Минобрнауки Алтайского края.

Региональные власти открыты для предложений и критики: в региональном Министерстве образования и науки действует горячая линия по вопросам организации питания (многоканальный телефон (3852) 20-64-44). Меню школьных обедов также можно обсудить на страницах ведомства в соцсетях.